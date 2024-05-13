Машину депутата Астраханской думы взорвали в зоне военной операции

Харитонов воевал в Донбассе в 2014 году, был задержан в числе бойцов ЧВК «Вагнер» в Минске, а с 2023-го снова отправился на военную операцию. Депутат рассказал, что служебный автомобиль взорвали, но он успел забрать из нее вещи

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Автомобиль депутата-единоросса Астраханской областной думы Дениса Харитонова при выполнении задания взорвался в зоне военной операции и сгорел дотла. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

«Слава Богу, не сгорел сразу и успел спасти документы и личные вещи тяжело раненного товарища «Шмеля», которые вез его родным. <...> Давно меня не взрывали в моей машине», — написал он и добавил, что ситуацию расследует «особый отдел бригады».

Харитонов имеет боевой опыт, в 2014 году он вступил в ряды ополчения самопровозглашенных республик Донбасса. Его имя фигурировало среди 33 бойцов ЧВК «Вагнер», задержанных летом 2020 года в Белоруссии. Кроме того, он внесен в базу данных украинского проекта «Миротворец», где сказано, что Харитонов служил наводчиком в роте БМП под позывным «Баян». С лета 2021 года он работал мастером котельной в одном из колледжей Астрахани, той же осенью его избрали в региональную думу. Харитонов снова отправился в зону военной операции в октябре 2023 года. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I, II степени, медалью «За отвагу», медалью «За заслуги перед Республикой ДНР». Харитонов возглавляет «Союз добровольцев Донбасса».

В марте депутат рассказывал, что использует автомобиль, который передан штурмовому отряду «Байкал».