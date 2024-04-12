 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В окружении бывшего сотрудника СБУ подтвердили подрыв его машины в Москве

В окружении бывшего сотрудника СБУ подтвердили подрыв его машины в Москве
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

На севере Москвы в пятницу, 12 апреля, действительно была взорвана машина бывшего подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова.

Об этом, со ссылкой на окружение Прозорова, сообщают «РИА Новости» и ТАСС.

«Он живой, все у него хорошо. Работать будет дальше», — сказал «РИА Новости» помощник Прозорова.

«После случившегося Василий Прозоров чувствует себя нормально, ему оказывается медицинская помощь», — сказал собеседник ТАСС из окружения Прозорова, не уточнив подробности.

В окружении бывшего сотрудника СБУ подтвердили подрыв его машины в Москве
Video

12 апреля во дворе дома на Коровинском шоссе на севере Москвы произошел взрыв. Под автомобилем Land Cruiser, который принадлежал Прозорову, сработало взрывное устройство. На снимках с места происшествия заметно, что у внедорожника от взрыва повреждено днище. Источник «РИА Новости» сообщил, что Прозоров получил травму ноги и руки.

Столичное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту взрыва.

Василий Прозоров ранее рассказывал, что с 1999 по 2018 годы работал в СБУ, с 2014 года начал сотрудничать с российскими спецслужбами.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
Москва взрыв СБУ
Материалы по теме
В жилом доме в Севастополе взорвался газовый баллон
Общество
В ЛНР взорвали машину чиновника из сферы образования
Политика
Владельцем взорвавшейся в Москве машины оказался экс-сотрудник СБУ
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 апреля
EUR ЦБ: 100,68 (-0,55) Инвестиции, 11 апр, 16:38 Курс доллара на 12 апреля
USD ЦБ: 93,72 (+0,5) Инвестиции, 11 апр, 16:38
В новом «Буратино» появятся звезда «Слова пацана» и Карабас Бондарчук Life, 15:42
МИД заявил французскому послу о подрыве диалога между странами Политика, 15:34
МИД Швейцарии назвал Лаврова первым, с кем обсудили саммит по Украине Политика, 15:34
CBS узнал, что США ожидают удара Ирана по Израилю «в течение часов» Политика, 15:32
Крупнейший производитель стали в Германии сократит выпуск Бизнес, 15:28
«Сочи» сделал ролик с «космонавтом-Абаскалем» перед матчем со «Спартаком» Спорт, 15:28
В работе мобильного приложения Газпромбанка произошел сбой Технологии и медиа, 15:25
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
«Займер» теперь на Мосбирже. Как прошел первый день торгов Инвестиции, 15:20
В окружении бывшего сотрудника СБУ подтвердили подрыв его машины в Москве Политика, 15:20
Мантуров анонсировал запуск более 100 спутников до конца года Технологии и медиа, 15:16
Герой Милоша Биковича перевоспитает целую семью мажоров в новом «Холопе» Life, 15:04
Лукашенко словами «прилетит в десятикратном размере» предупредил Киев Политика, 15:01
Роскомнадзор начал блокировать сайты «неприземлившихся» компаний Технологии и медиа, 14:58
Над Брянской областью силы ПВО сбили дрон Политика, 14:57