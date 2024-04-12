В окружении бывшего сотрудника СБУ подтвердили подрыв его машины в Москве

В окружении бывшего сотрудника СБУ подтвердили подрыв его машины в Москве

Фото: АГН «Москва»

На севере Москвы в пятницу, 12 апреля, действительно была взорвана машина бывшего подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова.

Об этом, со ссылкой на окружение Прозорова, сообщают «РИА Новости» и ТАСС.

«Он живой, все у него хорошо. Работать будет дальше», — сказал «РИА Новости» помощник Прозорова.

«После случившегося Василий Прозоров чувствует себя нормально, ему оказывается медицинская помощь», — сказал собеседник ТАСС из окружения Прозорова, не уточнив подробности.

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12 апреля во дворе дома на Коровинском шоссе на севере Москвы произошел взрыв. Под автомобилем Land Cruiser, который принадлежал Прозорову, сработало взрывное устройство. На снимках с места происшествия заметно, что у внедорожника от взрыва повреждено днище. Источник «РИА Новости» сообщил, что Прозоров получил травму ноги и руки.

Столичное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту взрыва.

Василий Прозоров ранее рассказывал, что с 1999 по 2018 годы работал в СБУ, с 2014 года начал сотрудничать с российскими спецслужбами.