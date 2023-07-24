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Белгородские власти откажутся от восстановления «домов богачей»

Белгородские власти предложили не восстанавливать «дома богачей» в полном объеме
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава Белгородского района предложил исключить два дома в селе Нижний Ольшанец из плана по восстановлению, поскольку там живут богатые люди. Гладков в ответ напомнил, что власти гарантировали восстановление окон и кровли
Фото: gladkov_vv / VK
Фото: gladkov_vv / VK

Глава Белгородского района Владимир Перцев предложил жителям двух домов, пострадавших от обстрелов в селе Нижний Ольшанец (к югу от Белгорода), восстанавливать свои «подворные варианты» самим. Об этом он заявил на еженедельном совещании правительства Белгородской области.

По словам Перцева, там живут богатые люди и для них это не должно стать проблемой.

В ответ губернатор региона Вячеслав Гладков напомнил, что «кровли и окна власти обязались восстановить». В то же время он отметил, что устранить все повреждения в полном объеме в таких домах власти не могут.

«Мне кажется, здесь справедливость должна быть <...>. Мы берем повышенные обязательства перед теми, кто имеет средний и низкий доход. Если человек может купить дом за 50 млн, за 30 млн руб., купить автомобиль за 10–20 млн, то это немного другая история», — добавил губернатор.

Перцев со словами Гладкова согласился и попросил его принять служебную записку, в которой он затребует исключить два дома в Нижнем Ольшанце из плана по восстановлению.

С начала военной операции на Украине Гладков неоднократно отчитывался о работе ПВО в регионе и повреждениях, вызванных ракетными атаками и атаками дронов. 22 июля он сообщил об обстреле нескольких сел в Белгородском районе кассетными боеприпасами.

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За сутки до этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о проникновении в Белгородскую область очередной ДРГ с территории Украины. По его словам, диверсанты напали на машину Минобороны, перевозившую продукты питания для российских военнослужащих, после чего поспешно покинули территорию России.

В начале июля губернатор оценивал объем средств на восстановление объектов в Белгородской области после обстрелов в 20 млрд руб. По его словам, 5 млрд руб. необходимо на восстановление жилья, 10 млрд руб. — на восстановление предприятий, более 5 млрд руб. — на восстановление учреждений социальной сферы. Гладков отметил, что в регионе полностью разрушены пять многоквартирных домов, 81 частный дом, а еще более 1,2 тыс. домов и квартир требуют ремонта.

Белгородские власти откажутся от восстановления «домов богачей»
Белгородские власти откажутся от восстановления «домов богачей»

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Вячеслав Гладков Белгородская область богатые дома восстановление Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

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