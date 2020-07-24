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Пандемия коронавируса ,  
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Два российских сенатора заболели COVID-19

Один из них находится в больнице в тяжелом состоянии. Председатель Совета Федерации призвала членов палаты не расслабляться и соблюдать меры предосторожности
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Два члена Совета Федерации заразились коронавирусом и поэтому отсутствуют на заседании верхней палаты парламента, заявила спикер Валентина Матвиенко (трансляция велась в Youtube-канале верхней палаты).

«Коллеги, приветствую, что все в масках. Ситуация улучшилась существенно, но она не закончилась. Поэтому, пожалуйста, я прошу всех соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. К сожалению, у нас два человека сегодня отсутствуют по этой причине. Поэтому еще раз прошу всех быть очень внимательными», — сказала она.

Сенатор Людмила Нарусова сообщила, что накануне разговаривала с коллегой, сенатором Алексеем Александровым — «он в тяжелом состоянии в больнице».

Нарусова добавила, что «гости проходят в здание Совфеда без масок, и их никто не останавливает, и мы вместе садимся в один лифт». Матвиенко заверила, что каждый, кто приходит в здание Совета Федерации, предварительно проходит тестирование, включая членов правительства. «Никто без тестов не приходит», — отметила она.

Имя второго заразившегося сенатора названо не было.

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Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

В начале июля представитель Рязанской области в Совете Федерации Игорь Морозов сообщил, что заразился коронавирусом. «В связи с этим обращаюсь к своим коллегам, друзьям и единомышленникам, с которыми мы общались и пересекались в последние две недели, — пройдите, пожалуйста, тест на коронавирус (COVID-19), только вместе и сообща мы сможем его победить!» — написал он тогда на своей странице в Facebook.

О болезни членов палаты Матвиенко последний раз сообщала 19 мая. К тому времени, по ее словам, пятеро сенаторов и часть сотрудников аппарата Совета Федерации переболели коронавирусной инфекцией. «К счастью, не было тяжелых форм, но тесты показали положительные результаты», — сказала она тогда.

Ранее, 29 июня, министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что около 40 сотрудников центрального аппарата и представительств МИДа в России заразились коронавирусом. По его словам, подавляющее большинство переболели в легкой форме. Один летальный случай», — уточнил министр. Он добавил, что умершему дипломату было 62 года, его жена работала в скорой помощи и, видимо, бессимптомно переносила вирус.

Лавров добавил, что большая часть ведомства продолжает работать удаленно. «У нас примерно половина сотрудников как начали работать на удаленке, так и продолжают», — отметил Лавров.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Владислав Гордеев
Теги: Совет Федерации, коронавирус, Валентина Матвиенко
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