Два российских сенатора заболели COVID-19

Один из них находится в больнице в тяжелом состоянии. Председатель Совета Федерации призвала членов палаты не расслабляться и соблюдать меры предосторожности

Фото: РИА Новости

Два члена Совета Федерации заразились коронавирусом и поэтому отсутствуют на заседании верхней палаты парламента, заявила спикер Валентина Матвиенко (трансляция велась в Youtube-канале верхней палаты).

«Коллеги, приветствую, что все в масках. Ситуация улучшилась существенно, но она не закончилась. Поэтому, пожалуйста, я прошу всех соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. К сожалению, у нас два человека сегодня отсутствуют по этой причине. Поэтому еще раз прошу всех быть очень внимательными», — сказала она.

Сенатор Людмила Нарусова сообщила, что накануне разговаривала с коллегой, сенатором Алексеем Александровым — «он в тяжелом состоянии в больнице».

Нарусова добавила, что «гости проходят в здание Совфеда без масок, и их никто не останавливает, и мы вместе садимся в один лифт». Матвиенко заверила, что каждый, кто приходит в здание Совета Федерации, предварительно проходит тестирование, включая членов правительства. «Никто без тестов не приходит», — отметила она.

Имя второго заразившегося сенатора названо не было.