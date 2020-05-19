Матвиенко назвала число переболевших коронавирусом сенаторов
Пять сенаторов и часть сотрудников аппарата Совета Федерации переболели коронавирусной инфекцией. Об этом заявила председатель верхней палаты парламента России Валентина Матвиенко в интервью «Интерфаксу».
«Пять сенаторов у нас переболели. К счастью, не было тяжелых форм, но тесты показали положительные результаты», — отметила она, заверив, что все сенаторы уже вылечились и приступили к работе.
Матвиенко не назвала точное число сотрудников аппарата, переболевших COVID-19, однако подчеркнула, что большинство больничных уже закрыты.
Председатель Совфеда рассказала, что в верхней палате парламента соблюдаются все необходимые меры, в том числе соблюдается масочный и перчаточный режим, проводится дезинфекция помещений и регулярное тестирование сотрудников.