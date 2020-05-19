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Пандемия коронавируса ,  
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Матвиенко назвала число переболевших коронавирусом сенаторов

Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко (Фото: Global Look Press)

Пять сенаторов и часть сотрудников аппарата Совета Федерации переболели коронавирусной инфекцией. Об этом заявила председатель верхней палаты парламента России Валентина Матвиенко в интервью «Интерфаксу».

«Пять сенаторов у нас переболели. К счастью, не было тяжелых форм, но тесты показали положительные результаты», — отметила она, заверив, что все сенаторы уже вылечились и приступили к работе.

Матвиенко не назвала точное число сотрудников аппарата, переболевших COVID-19, однако подчеркнула, что большинство больничных уже закрыты.

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Валентина Матвиенко

Председатель Совфеда рассказала, что в верхней палате парламента соблюдаются все необходимые меры, в том числе соблюдается масочный и перчаточный режим, проводится дезинфекция помещений и регулярное тестирование сотрудников.

По ее словам, в зал на заседания допускают только тех, у кого отрицательный анализ на коронавирусную инфекцию.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко сообщал о «паре-тройке» сенаторов, которые переболели коронавирусом в легкой форме. Он отмечал, что они оставались на самоизоляции и госпитализация им не потребовалась.

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Тимченко добавил, что переболевшие COVID-19 сенаторы намерены принять участие в заседании верхней палаты парламента 20 мая, на котором планируется поддержать очередные законы по реализации пакета предложений главы государства по преодолению эпидемиологической ситуации в стране.

С 23 марта сенаторам старше 70 лет было рекомендовано не посещать здание верхней палаты в связи с распространением коронавирусной инфекции. Также здание Совфеда ограничили для посещения сторонних лиц и представителей СМИ.

Теги: Валентина Матвиенко, коронавирус, сенаторы
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