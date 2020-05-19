Матвиенко назвала число переболевших коронавирусом сенаторов

По ее словам, в зал на заседания допускают только тех, у кого отрицательный анализ на коронавирусную инфекцию.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко сообщал о «паре-тройке» сенаторов, которые переболели коронавирусом в легкой форме. Он отмечал, что они оставались на самоизоляции и госпитализация им не потребовалась.

Тимченко добавил, что переболевшие COVID-19 сенаторы намерены принять участие в заседании верхней палаты парламента 20 мая, на котором планируется поддержать очередные законы по реализации пакета предложений главы государства по преодолению эпидемиологической ситуации в стране.

С 23 марта сенаторам старше 70 лет было рекомендовано не посещать здание верхней палаты в связи с распространением коронавирусной инфекции. Также здание Совфеда ограничили для посещения сторонних лиц и представителей СМИ.