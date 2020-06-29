Лавров назвал число переболевших коронавирусом сотрудников МИДа

Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Около 40 сотрудников центрального аппарата и представительств МИД в России заразились коронавирусом. Об этом сообщил глава министерства Сергей Лавров в интервью RT.

«Подавляющее большинство (переболели.— РБК) в легкой форме. Один летальный случай», — сообщил Лавров.

Умершему дипломату было 62 года, его жена работала в скорой помощи и, видимо, бессимптомно переносила вирус, отметил министр.

Лавров добавил, что большая часть ведомства продолжает работать удаленно. «У нас примерно половина сотрудников как с самого начали работать «на удаленке», так и продолжают», — отметил Лавров.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 641,1 тыс. (6719 новых случаев за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 9166 человек (93 за прошлые сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 403,4 тыс. человек.