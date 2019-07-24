Посольство в Сеуле опровергло сообщения об извинении за действия ВКС

Посольство в Сеуле опровергло сообщения об извинении за действия ВКС

Дипломаты заявили, что официальных извинений властям Южной Кореи не приносили. Ранее Минобороны сообщило о воздушном хулиганстве пилотов корейских истребителей

Бомбардировщик Ту-95 (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Посольство России в Южной Корее опровергло сообщения о принесении извинений после того, как Сеул заявил, что российские самолеты вторглись в воздушное пространство страны над островами Токто в Японском море.

«Мы видели сообщения в СМИ Республики Корея, в которых цитируются слова, якобы сказанные исполняющим обязанности военного атташе. Мы обратили внимание на эти сообщения. В этой связи можем от себя сказать, что в них много того, что не соответствует действительности. Российская сторона официальных извинений не приносила», — цитирует заявление посольства РФ в Сеуле «Российская газета».

Ранее в среду официальный представитель администрации президента Южной Кореи в ходе брифинга заявил журналистам, что власти России выразили «глубокое сожалению по поводу инцидента», а Министерство обороны РФ пообещало начать расследование.

Представитель Синего дома (Cheong Wa Dae, под таким прозвищем известна резиденция президента Южной Кореи) отметил также, что возможной причиной нарушения российскими самолетами границы мог стать сбой в работе аппаратуры.

В то же время Министерство обороны Кореи заявило, что власти России официально отрицают нарушение самолетами ВКС корейской границы.