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Biogen $270 (+11,2%) прогноз Wells Fargo Securities к 20.03.20
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Общество ,  
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Посольство в Сеуле опровергло сообщения об извинении за действия ВКС
Дипломаты заявили, что официальных извинений властям Южной Кореи не приносили. Ранее Минобороны сообщило о воздушном хулиганстве пилотов корейских истребителей
Бомбардировщик Ту-95 (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Посольство России в Южной Корее опровергло сообщения о принесении извинений после того, как Сеул заявил, что российские самолеты вторглись в воздушное пространство страны над островами Токто в Японском море.

«Мы видели сообщения в СМИ Республики Корея, в которых цитируются слова, якобы сказанные исполняющим обязанности военного атташе. Мы обратили внимание на эти сообщения. В этой связи можем от себя сказать, что в них много того, что не соответствует действительности. Российская сторона официальных извинений не приносила», — цитирует заявление посольства РФ в Сеуле «Российская газета».

Ранее в среду официальный представитель администрации президента Южной Кореи в ходе брифинга заявил журналистам, что власти России выразили «глубокое сожалению по поводу инцидента», а Министерство обороны РФ пообещало начать расследование.

Представитель Синего дома (Cheong Wa Dae, под таким прозвищем известна резиденция президента Южной Кореи) отметил также, что возможной причиной нарушения российскими самолетами границы мог стать сбой в работе аппаратуры.

В то же время Министерство обороны Кореи заявило, что власти России официально отрицают нарушение самолетами ВКС корейской границы.

Общество
Минобороны заявило о воздушном хулиганстве пилотов корейских истребителей

23 июля сообщалось, что южнокорейскими истребителями был открыт предупредительный огонь в сторону российских ракетоносцев Ту-95. Со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов оборонного ведомства Южной Кореи южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что это произошло после того, как российские самолеты дважды вторглись в воздушное пространство страны.

В тот же день Минобороны России опровергло сообщения о нарушении корейской границы над островами Токто (суверенитет над островами оспаривают Токио и Сеул, в Японии острова называют Такэсима). «По данным объективного контроля нарушения воздушного пространства Южной Кореи и Японии не допущено. Удаление от спорных островов ближайшего к ним самолета авиагруппы составляло более 25 км», — заявил командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Южная Корея, Посольство России
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Сеул открыл предупредительный огонь из-за российского самолета
Политика
Токио вслед за Сеулом обвинил российский самолет в нарушении границ
Политика
Минобороны заявило о воздушном хулиганстве пилотов корейских истребителей
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