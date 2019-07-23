Минобороны заявило о воздушном хулиганстве пилотов корейских истребителей

Командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявил, что российские самолеты границы Южной Кореи не нарушали

Сергей Кобылаш (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Действия пилотов истребителей F-16, приблизившихся к российским самолетам во время их полета над Японским морем, «необходимо расценивать как воздушное хулиганство». Об этом сообщил во вторник журналистам командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

«Российские экипажи строго выдерживали заданный режим полета. По данным объективного контроля нарушения воздушного пространства Южной Кореи и Японии не допущено. Удаление от спорных островов ближайшего к ним самолета авиагруппы составляло более 25 км», — заявил генерал-лейтенант (цитата по «РИА Новости»).

Ранее сообщалось, что южнокорейскими истребителями был открыт предупредительный огонь в сторону российских ракетоносцев Ту-95. Со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов оборонного ведомства Южной Кореи южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что этого произошло после того, как российские самолеты дважды вторглись в воздушное пространство страны.

Минобороны России в свою очередь заявляло, что никакого «предупредительного огня» южнокорейские F-16 не открывали, однако совершали «непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности», а также отстреливали тепловые ловушки.