В Башкирии задержали еще одну кассиршу после хищения 6 млн руб. из банка

В Башкирии задержали еще одну кассиршу после хищения 6 млн руб. из банка

Женщина выносила средства из банка в течение месяца, а в день перед обнаружением пропажи похитила 1 млн руб. Ранее в Башкирии была задержана другая кассирша, которую подозревают в краже из банка 20 млн руб.

Фото: Александр Подгорчук / «Коммерсантъ»

В Башкирии задержали еще одну кассиршу, которая подозревается в хищении из банка 6,5 млн руб., сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в полицию обратился представитель кредитной организации и сообщил о недостаче, обнаруженной в ходе ревизии. Полицейские установили, что к этому может быть причастна сотрудница банка. По информации правоохранительных органов, женщина в течение месяца выносила деньги из банка, а в день перед ревизией похитила 1 млн руб. По факту произошедшего завели дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

Издание ProUfu.ru уточняет, что речь идет о сотруднице банка «Открытие». В пресс-службе банка заявили, что «преступные действия удалось оперативно пресечь», клиенты кредитной организации в результате произошедшего не пострадали.

В конце мая стало известно, что из кассы Россельхозбанка в башкирском городе Салават пропало 20 млн руб. В хищении заподозрили старшего кассира банка Луизу Хайруллину. Она вместе с мужем и детьми покинула свою квартиру и задержать ее удалось только спустя месяц в Казани. Против сотрудницы банка завели дело, ее арестовали.