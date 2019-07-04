В Казани кассиршу задержали за кражу ₽20 млн из банка

В Казани кассиршу задержали за кражу ₽20 млн из банка

Кассира банка в башкирском Салавате удалось задержать в Казани более чем через месяц после кражи 20 млн. Похитив деньги из банка, она скрылась вместе с семьей, считает следствие

Полиция задержала сотрудницу отделения банка в Салавате, подозреваемую в хищении 20 млн руб., сообщается на сайте МВД России.

Женщину, которая вместе с семьей скрывалась в Казани, задержали в съемной квартире. Местонахождение похищенных денег устанавливается. В отношении задержанной возбуждено дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), она находится под арестом.

О пропаже из кассы банка 20 млн руб. стало известно еще 27 мая. По данным местных СМИ, речь идет о 36-летней старшей кассирше «Россельхозбанка» Луизе Хайруллиной, которая вынесла деньги из банка в сумке. Полиция, вызванная после обнаружения пропажи, не нашла сотрудницу банка и ее семью дома. Хайруллина вместе с мужем и двумя детьми покинула квартиру. Пресс-служба «Россельхозбанка» позднее сообщила, что правоохранительные органы по факту случившегося проводят проверку, а банк оказывает им всестороннюю поддержку.

На следующий день, как передавал «ГТРК Башкортостан» со ссылкой на источник, ее отец заявил в полицию, что Хайруллины пропали без вести. Позднее удалось обнаружить автомобиль женщины, в котором находились постельные принадлежности.