Мужа обвиняемой в хищении ₽20 млн кассирши отправили под домашний арест

Мужа кассирши Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении 20 млн руб. из отделения Россельхозбанка в башкирском Салавате, отправили под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

В ведомстве отметили, что Орджоникидзевский районный суд Уфы избрал мужчине меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

В МВД уточнили, что мужчина был задержан 10 июля в аэропорту Уфы. С ним были проведены следственные действия по месту совершения преступления (город Салават), а также в ряде других районов, где он вместе с женой и детьми скрывался от сотрудников полиции.

Сам супруг Хайруллиной, Марат, говорил, что проиграл похищенные женой 20 млн руб. в азартных играх. 10 июля общественник Азамат Галин рассказал, что по просьбе Марата Хайруллина открыл в соцсети «ВКонтакте» группу для сбора средств на возмещение ущерба, понесенного банком. «Я не агитирую за сбор средств, я просто администрирую, чтобы все было объективно, чтобы они шли по назначению. Думаю, это будет интересный социальный эксперимент», — говорил он.