Совладельца «Русских фондов» отправили под домашний арест
Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест заместителя гендиректора АО «Русские фонды», президента компании ПАО «Селигдар» Константина Бейрита — еще одного фигуранта дела о хищении средств негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Урал ФД». Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.
«Бейриту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца, до 23 сентября 2024 года, с установлением на период прохождения домашнего ареста определенных запретов и ограничений», — говорится в сообщении. Ему инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).
Также под домашний арест отправили гендиректора «Русских фондов» Сергея Васильева.
22 июня под домашний арест был заключен бывший президент холдинга АФК «Система» Евгений Новицкий.
Как писала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, Новицкий и двое других фигурантов дела — совладельцы инвестиционной группы «Русские фонды» Сергей Васильев и Бейрит — подозреваются в хищении более 8 млрд руб. По версии следствия, бизнесмены вступили в сговор с Новицким, когда продали ему в 2016 году НПФ «Первый национальный пенсионный фонд», из которого впоследствии было похищено свыше 3 млрд руб. Всем троим инкриминируются хищения в 2018–2019 годах у шести НПФ 8,8 млрд руб. Васильев и Бейрит были задержаны 22 июня, а Новицкий — 20 июня, сообщал РБК.
Как сообщал суд, Новицкий и другие лица разработали преступный план по хищению денег, пенсионных резервов и пенсионных накоплений участников НПФ «Урал ФД» под видом покупки ликвидных ценных бумаг на биржевых торгах по завышенной стоимости.
Летом 2016 года ЦБ отозвал лицензию у «Урал ФД», фонд прекратил свою деятельность. К тому времени накопительную часть пенсии там держали 19 тыс. россиян, размер пенсионных накоплений составлял 890 млн руб. Размер пенсионных резервов фонда по результатам 2015 года составлял 117 млн руб.
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