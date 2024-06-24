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Совладельца «Русских фондов» отправили под домашний арест

Совладельца «Русских фондов» Константина Бейрита отправили под домашний арест
Бейрит проходит по делу о хищении средств негосударственного пенсионного фонда «Урал ФД» вместе с экс-главой АФК «Система» Новицким и вторым совладельцем «Русских фондов» Васильевым
Константин Бейрит
Константин Бейрит (Фото: moscowcourts / Telegram)

Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест заместителя гендиректора АО «Русские фонды», президента компании ПАО «Селигдар» Константина Бейрита — еще одного фигуранта дела о хищении средств негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Урал ФД». Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Бейриту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца, до 23 сентября 2024 года, с установлением на период прохождения домашнего ареста определенных запретов и ограничений», — говорится в сообщении. Ему инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

Также под домашний арест отправили гендиректора «Русских фондов» Сергея Васильева.

22 июня под домашний арест был заключен бывший президент холдинга АФК «Система» Евгений Новицкий.

Экс-главу АФК «Система» отправили под домашний арест
Бизнес

Как писала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, Новицкий и двое других фигурантов дела — совладельцы инвестиционной группы «Русские фонды» Сергей Васильев и Бейрит — подозреваются в хищении более 8 млрд руб. По версии следствия, бизнесмены вступили в сговор с Новицким, когда продали ему в 2016 году НПФ «Первый национальный пенсионный фонд», из которого впоследствии было похищено свыше 3 млрд руб. Всем троим инкриминируются хищения в 2018–2019 годах у шести НПФ 8,8 млрд руб. Васильев и Бейрит были задержаны 22 июня, а Новицкий — 20 июня, сообщал РБК.

Как сообщал суд, Новицкий и другие лица разработали преступный план по хищению денег, пенсионных резервов и пенсионных накоплений участников НПФ «Урал ФД» под видом покупки ликвидных ценных бумаг на биржевых торгах по завышенной стоимости.

Летом 2016 года ЦБ отозвал лицензию у «Урал ФД», фонд прекратил свою деятельность. К тому времени накопительную часть пенсии там держали 19 тыс. россиян, размер пенсионных накоплений составлял 890 млн руб. Размер пенсионных резервов фонда по результатам 2015 года составлял 117 млн руб.

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Теги
Елена Чернышова
домашний арест АФК Система Евгений Новицкий НПФ хищения
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