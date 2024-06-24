Новицкого и Васильева заподозрили в хищении ₽8,8 млрд
Экс-президент «АФК Система» Евгений Новицкий и два других новых фигуранта дела — совладельцы инвестиционной группы «Русские фонды» Сергей Васильев и Константин Бейрит подозреваются в хищении 8,8 млрд руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
О задержании Васильева и связи его дела с Новицким ранее сообщили источники РБК.
По версии следствия, хищение произошло в 2018-2019 годах у шести негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Все трое в рамках сговора осуществили сделку по продаже Новицкому со стороны Васильева и Бейрита «Первого национального пенсионного фонда», из которого затем было выведено 3,2 млрд руб., сказано в материалах дела.
Средства также были выведены из еще пяти НПФ: «Церих» (605,2 млн руб.), металлургов (598,4 млн руб.), Первого национального пенсионного фонда (3,213 млрд руб.), Торгово-промышленного пенсионного фонда (697,7 млн руб.), «Мечел-фонда» (3,378 млрд руб.) на общую сумму 8,857 млрд руб.
Все эти НПФ лишились лицензии и прошли через процедуру банкротства. Потерпевшей стороной по делу числится правопреемник фондов — Агентство по страхованию вкладов.
Новицкий отправлен по домашний арест. Он стал одним из руководителей инвестиционного холдинга АФК «Система» в 1995 году, должность президента компании он занимал до 2005 года, а до 2013-го входил в состав совета директоров. В последние годы предприниматель был замгендиректора химического холдинга «ФосАгро», но после введения летом 2022 года персональных санкций покинул должность, рассказал РБК собеседник на рынке минеральных удобрений.
Васильев — один из первопроходцев инвестиционного бизнеса в России. В разные годы он был директором Московского филиала Тверьуниверсалбанке, первым вице-президентом банка, первым заместителем председателя правления АКБ «МФК», а с апреля 1999 года является председателем совета директоров инвестиционной группы «Русские фонды». С 2013-го по 2016 год возглавлял совет директоров Санкт-Петербургской биржи.
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