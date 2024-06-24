 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Новицкого и Васильева заподозрили в хищении ₽8,8 млрд

Бизнесменам вменяют вывод 8,8 млрд руб. из шести пенсионных фондов, после чего те прошли процедуру банкротства, пишет «Коммерсантъ», изучив материалы дела. Новицкий под домашним арестом, Васильев задержан
Сергей Васильев
Сергей Васильев (Фото: Владислав Шатило / РБК / ТАСС)

Экс-президент «АФК Система» Евгений Новицкий и два других новых фигуранта дела — совладельцы инвестиционной группы «Русские фонды» Сергей Васильев и Константин Бейрит подозреваются в хищении 8,8 млрд руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

О задержании Васильева и связи его дела с Новицким ранее сообщили источники РБК.

По версии следствия, хищение произошло в 2018-2019 годах у шести негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Все трое в рамках сговора осуществили сделку по продаже Новицкому со стороны Васильева и Бейрита «Первого национального пенсионного фонда», из которого затем было выведено 3,2 млрд руб., сказано в материалах дела.

Силовики задержали основателя «Русских фондов» Сергея Васильева
Общество
Сергей Васильев

Средства также были выведены из еще пяти НПФ: «Церих» (605,2 млн руб.), металлургов (598,4 млн руб.), Первого национального пенсионного фонда (3,213 млрд руб.), Торгово-промышленного пенсионного фонда (697,7 млн руб.), «Мечел-фонда» (3,378 млрд руб.) на общую сумму 8,857 млрд руб.

Все эти НПФ лишились лицензии и прошли через процедуру банкротства. Потерпевшей стороной по делу числится правопреемник фондов — Агентство по страхованию вкладов.

Новицкий отправлен по домашний арест. Он стал одним из руководителей инвестиционного холдинга АФК «Система» в 1995 году, должность президента компании он занимал до 2005 года, а до 2013-го входил в состав совета директоров. В последние годы предприниматель был замгендиректора химического холдинга «ФосАгро», но после введения летом 2022 года персональных санкций покинул должность, рассказал РБК собеседник на рынке минеральных удобрений.

Васильев — один из первопроходцев инвестиционного бизнеса в России. В разные годы он был директором Московского филиала Тверьуниверсалбанке, первым вице-президентом банка, первым заместителем председателя правления АКБ «МФК», а с апреля 1999 года является председателем совета директоров инвестиционной группы «Русские фонды». С 2013-го по 2016 год возглавлял совет директоров Санкт-Петербургской биржи.

Террористы в Дагестане убили пожилого священника РПЦ

Туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Дагестан

Муфтий Дагестана назвал действия боевиков актом безумия

Опубликованы видеокадры из Дагестана

Боевики обстреляли полицейскую машину недалеко от Дербента

Что известно о месте, которое атаковали ВСУ в Севастополе. Видео

Минобороны сообщило, что Севастополь атаковали с помощью ракет ATACMS

Двух напавших террористов в Дагестане задержали на пляже. Видео

В Дагестане задержали главу района — отца двух предполагаемых боевиков

Кадры перестрелки силовиков с боевиками в Махачкале

Силовики назвали боевиков в Дагестане сторонниками исламистов
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Евгений Новицкий Сергей Васильев
Материалы по теме
Экс-сотрудников производившего «ЭпиВакКорону» центра обвинили в хищениях
Общество
Задержание экс-чиновника Минсельхоза по делу о хищении 2 млрд руб. Видео
Политика
Главу УФНС по Ростовской области задержали за дачу взятки
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 94,26 (+2,81) Инвестиции, 21 июн, 17:30 Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 87,96 (+2,54) Инвестиции, 21 июн, 17:30
Токаев выразил соболезнования после нападений боевиков в Дагестане Общество, 05:34
Водитель из Севастополя рассказал, как вывозил людей после удара ATACMS Политика, 05:28
Конкуренция и перенасыщение: как выделиться продавцу на маркетплейсах РБК И МТС Банк, 05:15
Нетаньяху заявил о скором окончании интенсивных боев в секторе Газа Политика, 04:57
Новицкого и Васильева заподозрили в хищении ₽8,8 млрд Бизнес, 04:35
Греческий балкер получил повреждения после атаки хуситов в Красном море Политика, 04:17
«Дочка» Bank of China свернет операции с подсанкционными банками России Бизнес, 04:08
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
Число погибших во время хаджа в Мекку превысило 1,3 тыс. человек Общество, 03:57
В Дагестане после нападений боевиков объявили трехдневный траур Общество, 03:37
Дочь убитого в Дербенте священника рассказала детали нападения боевиков Политика, 03:09
В Дагестане погибли 15 полицейских при отражении атаки боевиков⁠ Общество, 02:52
В Дагестане ликвидировали шесть боевиков Политика, 02:46
В Пентагоне не стали комментировать обстрел Севастополя ракетами ATACMS Политика, 02:44
Шольц связал падение популярности его партии с поддержкой Украины Политика, 02:33