Новицкого и Васильева заподозрили в хищении ₽8,8 млрд

Бизнесменам вменяют вывод 8,8 млрд руб. из шести пенсионных фондов, после чего те прошли процедуру банкротства, пишет «Коммерсантъ», изучив материалы дела. Новицкий под домашним арестом, Васильев задержан

Сергей Васильев (Фото: Владислав Шатило / РБК / ТАСС)

Экс-президент «АФК Система» Евгений Новицкий и два других новых фигуранта дела — совладельцы инвестиционной группы «Русские фонды» Сергей Васильев и Константин Бейрит подозреваются в хищении 8,8 млрд руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

О задержании Васильева и связи его дела с Новицким ранее сообщили источники РБК.

По версии следствия, хищение произошло в 2018-2019 годах у шести негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Все трое в рамках сговора осуществили сделку по продаже Новицкому со стороны Васильева и Бейрита «Первого национального пенсионного фонда», из которого затем было выведено 3,2 млрд руб., сказано в материалах дела.

Средства также были выведены из еще пяти НПФ: «Церих» (605,2 млн руб.), металлургов (598,4 млн руб.), Первого национального пенсионного фонда (3,213 млрд руб.), Торгово-промышленного пенсионного фонда (697,7 млн руб.), «Мечел-фонда» (3,378 млрд руб.) на общую сумму 8,857 млрд руб.

Все эти НПФ лишились лицензии и прошли через процедуру банкротства. Потерпевшей стороной по делу числится правопреемник фондов — Агентство по страхованию вкладов.

Новицкий отправлен по домашний арест. Он стал одним из руководителей инвестиционного холдинга АФК «Система» в 1995 году, должность президента компании он занимал до 2005 года, а до 2013-го входил в состав совета директоров. В последние годы предприниматель был замгендиректора химического холдинга «ФосАгро», но после введения летом 2022 года персональных санкций покинул должность, рассказал РБК собеседник на рынке минеральных удобрений.

Васильев — один из первопроходцев инвестиционного бизнеса в России. В разные годы он был директором Московского филиала Тверьуниверсалбанке, первым вице-президентом банка, первым заместителем председателя правления АКБ «МФК», а с апреля 1999 года является председателем совета директоров инвестиционной группы «Русские фонды». С 2013-го по 2016 год возглавлял совет директоров Санкт-Петербургской биржи.