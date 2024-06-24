Силовики задержали основателя «Русских фондов» Сергея Васильева
Председатель совета директоров и совладелец инвестиционной группы «Русские фонды» Сергей Васильев задержан в Тверской области, рассказали два источника РБК на финансовом рынке. По данным источников РБК, также был задержан директор «Русских фондов» Константин Бейрит. По их словам, задержание связано с делом бизнесмена Евгения Новицкого.
РБК направил запрос в пресс-службу «Русских фондов».
Васильев — один из основоположников инвестиционного бизнеса в России. С 1991 года работал в Тверьуниверсалбанке, был директором Московского филиала, позднее вице-президентом по управлению филиалами Московского региона, в 1993 году стал первым вице-президентом.
В 1996-1997 годах был руководителем управления рынка долговых обязательств акционерного коммерческого банка «Международная финансовая компания» (МФК); с октября 1997 по апрель 1999 года — заместитель, первый заместитель председателя правления АКБ «МФК». С апреля 1999 года является председателем совета директоров инвестиционной группы «Русские фонды». С 2013-го по 2016 год возглавлял совет директоров Санкт-Петербургской биржи.
Одной из первых крупных покупок инвестгруппы в 1999 году стал контрольный пакет интернет-компании Rambler. «Русские фонды» оставались акционерами Rambler до 2004 года.
Васильев в интервью в 2021 году рассказывал, что в состав группы «Русские фонды» входит множество разных бизнесов: золото и олово, девелопмент и телекоммуникации, сельское хозяйство и туризм. Среди них он выделил золотодобывающий холдинг «Селигдар» и входящая в него компания «Русолово», ОАО «Мелькомбинат», НПФ «Внешэкономфонд» и НПФ «Доверие», страховая компания «ТИТ» и телекоммуникационная «Наука-Связь». На сайте группы среди ее активов также значатся ОАО «Истра-Хлебопродукт», АО «Угличская птицефабрика», ООО «Русский лен», ООО «Нефтелайн трейд», Ржевский хлебокомбинат, ООО «Ладожская форель», НПФ «ВЭФ.РФ», НПФ «ВЭФ.Жизнь», Azimut отель Волга-Астрахань, парк-отель «Кречет», отель Baikal View и др.
Согласно данным «Спарк», доходы АО «Русские фонды» в 2023 году составили 5,5 млрд руб., чистая прибыль — 473 млн руб. Численность персонала инвестгруппы — 31 человек.
Помимо бизнеса, Васильев активно занимается благотворительностью: у «Русских фондов» есть несколько социальных проектов, среди которых «Династия Демидовых» и «Русские усадьбы», которые занимаются реставрацией старинных усадеб. В интервью Forbes в 2013 году он рассказывал, что решил вложить сотни тысяч долларов в реставрацию одной из усадеб в Тверской области — Степановское-Волосово, думая, что это может стать его развлечением, однако в итоге «приобрел новые жизненные ценности».
В конце 2022 года Васильев говорил, что «набор санкций и действий западного мира против России превосходит все разумные рамки возможного, но наш мир не рухнул и ничего не остановилось». «И оказалось, что то, что построено, не рушится. Дом, который был построен, оказался не бумажным. Уверенности, которая в этом году возникает, раньше не было. Мы все-таки построили не фиктивную страну», — говорил Васильев, утверждая, что «Донбасс и Приазовье после окончания военных действий окупят себя сторицей».
Васильев — автор книг «Как это было у меня: 90-е», «Как мы покупали русский интернет» и «На разломе двух времен. 80-е».
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