Экс-главу АФК «Система» отправили под домашний арест

Бывший президент холдинга АФК «Система» Евгений Новицкий отправлен под домашний арест, такое решение принял Тверской районный суд Москвы, сообщает пресс-служба столичных судов.

Бизнесмен отправлен под домашний арест до 20 августа.

Новицкого обвиняют в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК, до десяти лет колонии). Бизнесмена задержали 20 июня, тогда же в его доме прошел обыск.

Одним из руководителей инвестиционного холдинга АФК «Система» он стал в 1995 году, должность президента компании Новицкий занимал до 2005 года, а до 2013-го входил в состав совета директоров. В последние годы предприниматель был замгендиректора химического холдинга «ФосАгро», но после введения летом 2022 года персональных санкций, покинул должность, рассказал РБК собеседник на рынке минеральных удобрений.

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