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Бизнес ,  
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Экс-главу АФК «Система» отправили под домашний арест

Экс-главу АФК «Система» Новицкого отправили под домашний арест на два месяца

Бывший президент холдинга АФК «Система» Евгений Новицкий отправлен под домашний арест, такое решение принял Тверской районный суд Москвы, сообщает пресс-служба столичных судов.

Бизнесмен отправлен под домашний арест до 20 августа.

Новицкого обвиняют в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК, до десяти лет колонии). Бизнесмена задержали 20 июня, тогда же в его доме прошел обыск.

Одним из руководителей инвестиционного холдинга АФК «Система» он стал в 1995 году, должность президента компании Новицкий занимал до 2005 года, а до 2013-го входил в состав совета директоров. В последние годы предприниматель был замгендиректора химического холдинга «ФосАгро», но после введения летом 2022 года персональных санкций, покинул должность, рассказал РБК собеседник на рынке минеральных удобрений.

Материал дополняется.

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Теги
АФК Система Евгений Новицкий домашний арест

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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