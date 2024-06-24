СК возбудил дело из-за гибели двух человек при пожаре во Фрязино

Площадь пожара достигла 4500 кв. м. Дело открыли по статье о причинении смерти по неосторожности

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Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух человек при пожаре в подмосковном Фрязино. Об этом РБК сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

Дело завели по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

Во Фрязино загорелось девятиэтажное здание, расположенное по адресу: Заводской проезд, 2. Он совпадает с адресом, по которому находится НИИ «Платан». Однако в холдинге «Росэлектроника» (в него входит НИИ) заявили, что горящее здание в конце 1990-х перешло в частную собственность, оно не имеет отношения к компании и оборонной промышленности.

Огнем охвачено уже 4500 кв. м, уточнили в МЧС. В ведомстве сообщали, что в здании, по предварительным данным, находятся девять человек, одного спасли.

Телеграм-каналы Mash и SHOT писали, что два человека выпали из окна, спасаясь от пожара.

По словам губернатора Андрея Воробьева, один пострадавший — 34-летний мужчина — был доставлен в реанимацию, его подключили к ИВЛ. Кроме того, медицинская помощь потребовалась двоим пожарным из-за отравления продуктами горения, от госпитализации они отказались.