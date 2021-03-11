Фигуранту дела о «молдавской схеме» дали десять лет за вывод ₽126 млрд

Как заявили в МВД, Елена Платон была участником международного преступного сообщества, которое возглавляли ее брат Вячеслав и молдавский политик Владимир Плахотнюк. Ее приговорили к реальному сроку и конфискации имущества

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Тверской суд Москвы приговорил к десяти годам колонии общего режима директора казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S.A. Елену Платон, проходящей по делу о крупнейшей в СНГ схеме отмывания денег. Об этом сообщила пресс-служба МВД. У нее также будет конфисковано имущество. Приговор пока не вступил в законную силу.

Суд установил, что с 2013 по 2014 год банкир являлась участником международного преступного сообщества, которое возглавляли ее брат Вячеслав Платон и известный в Молдавии политик и предприниматель Владимир Плахотнюк. Вместе с ними и владельцами нескольких российских банков Александром Григорьевым и Олегом Кузьминым Платон незаконно вывела за рубеж более 126 млрд руб.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, приговор включает также конфискацию имущества.

О «молдавской прачечной» — так назвали крупнейшую в СНГ схему отмывания преступных доходов с участием банков России, Молдавии и стран Балтии — стало известно в 2014 году. В 2017 году международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и «Новая газета» опубликовали новое расследование о «Ландромате» (от англ laundromat — «прачечная»).