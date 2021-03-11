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Фигуранту дела о «молдавской схеме» дали десять лет за вывод ₽126 млрд

Как заявили в МВД, Елена Платон была участником международного преступного сообщества, которое возглавляли ее брат Вячеслав и молдавский политик Владимир Плахотнюк. Ее приговорили к реальному сроку и конфискации имущества
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Тверской суд Москвы приговорил к десяти годам колонии общего режима директора казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S.A. Елену Платон, проходящей по делу о крупнейшей в СНГ схеме отмывания денег. Об этом сообщила пресс-служба МВД. У нее также будет конфисковано имущество. Приговор пока не вступил в законную силу.

Суд установил, что с 2013 по 2014 год банкир являлась участником международного преступного сообщества, которое возглавляли ее брат Вячеслав Платон и известный в Молдавии политик и предприниматель Владимир Плахотнюк. Вместе с ними и владельцами нескольких российских банков Александром Григорьевым и Олегом Кузьминым Платон незаконно вывела за рубеж более 126 млрд руб.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, приговор включает также конфискацию имущества.

По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из «молдавской схемы»
Общество
Фото:Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

О «молдавской прачечной» — так назвали крупнейшую в СНГ схему отмывания преступных доходов с участием банков России, Молдавии и стран Балтии — стало известно в 2014 году. В 2017 году международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и «Новая газета» опубликовали новое расследование о «Ландромате» (от англ laundromat — «прачечная»).

Согласно расследованию, с 2011 по 2014 год из России было выведено около $21 млрд — примерно 700 млрд руб. по тогдашнему курсу. Главными участниками махинаций были молдавский Moldindconbank и латвийский Trasta Komercbanka.

Через преступную схему отмывались средства из разных источников: уклонение от уплаты налогов, хищение денег из банков с отозванными лицензиями, откаты от завышенных на госконтрактах цен.

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Инициатором «молдавской схемы» МВД считает владельца Moldindconbank Владимира Платона, писал РБК со ссылкой на материалы дела. По версии следствия, Платона поддержал Плахотнюк, пообещавший обеспечить «лояльность контролирующих и правоохранительных органов» Молдавии. Всего через «ландромат», по оценке МВД, прошло 428 млрд руб. Летом 2020 года МВД завершило расследование одного из эпизодов дела о «молдавской схеме» и сочло доказанным, что обвиняемые перечислили не менее 40,2 млрд руб.

3 февраля Пресненский районный суд Москвы признал виновным Александра Григорьева в преступлениях по статьям об организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК) и совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной или российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Ему назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Уголовное дело в отношении Олега Кузьмина рассматривает по существу Тверской районный суд Москвы. Как заявили в МВД, Генпрокуратура заключила с Еленой Платон, Кузьминым и Григорьевым соглашения о досудебном сотрудничестве, они «сообщили следствию необходимую информацию об участниках и руководителях международного преступного сообщества». Платон и Плахотнюк объявлены в международный розыск.

Авторы
Михаил Котляр, Наталия Анисимова
суд приговор преступное сообщество отмывание денег
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