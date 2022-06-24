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Минобороны назвало причину «жесткой посадки» Ил-76 под Рязанью

По данным министерства, экипаж заметил неисправность в двигателе и принял решение сажать самолет на грунт. В ведомстве уточнили, что борт выполнял учебно-тренировочный полет без груза

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Экипаж военно-транспортного самолета Ил-76 принял решение посадить самолет на грунт из-за неисправности в двигателе, сообщило Минобороны, передает «Интерфакс».

«24 июня в Рязанской области совершил жесткую посадку военно-транспортный самолет Ил-76. В ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт», — говорится в релизе ведомства.

При «соприкосновении с землей» самолет «частично разрушился», уточнили в Минобороны. В результате произошедшего есть пострадавшие, они доставлены в больницы.

Под Рязанью упал самолет
Общество
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

О падении самолета рано утром в пятницу сообщило рязанское МЧС, однако позже сообщение пропало с сайта регионального управления. «Интерфакс», ссылаясь на источник, а также Telegram-каналы Baza и Mash, писали, что погибли три человека, еще шестеро пострадали.

Mash писал, что падение произошло сразу после взлета самолета.

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«РИА Новости» опубликовали фотографии с места крушения, на которых виден самолет на земле на фоне многоквартирных домов. Один из местных жителей рассказал агентству, что рядом также находится дачный поселок. По его словам, самолет при падении задел линию электропередач, сейчас в поселке нет света.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Рязанская область Рязань Минобороны Ил-76 крушение самолета

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