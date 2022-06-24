Под Рязанью упал самолет

Агентства сообщают, что крушение потерпел «транспортник» ИЛ-76. Данные о пострадавших и погибших разнятся: «Интерфакс» пишет о семи пострадавших, Baza — об одном погибшем

Рядом с Рязанью произошло крушение самолета, сообщает региональное управление МЧС.

«В результате падения самолета разрушений нет. Информация о пострадавших уточняется. На месте организованна работа оперативных служб. Всего на месте работают 8 единиц техники, 19 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Оно не уточнило тип упавшего самолета. ТАСС со ссылкой на источник пишет, что это был самолет ИЛ-76. Об этом же «Интерфаксу» сообщили в службе скорой помощи.

Официальных сообщений о жертвах и пострадавших пока не поступало. «Интерфакс» со ссылкой на представителя скорой помощи сообщает о семи пострадавших и пишет, что поиски двоих еще ведутся. ТАСС со ссылкой на источник пишет о пяти пострадавших. Telegram-канал Baza сообщил об одном погибшем.

По информации Telegram-канала Mash, воздушное судно потерпело крушение в районе Михайловского шоссе. Канал опубликовал видео, на котором виден густой столб черного дыма. Baza также опубликовала видео с места, на нем видно, что упавший самолет охватило сильное пламя.

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