Крушение Ил-76 под Рязанью. Фоторепортаж

Военно-транспортный самолет Ил-76 совершил «жесткую посадку» в Рязанской области в ходе учебного полета утром 24 июня. На борту находились девять человек, четверо из них погибли.

Экипаж решил посадить самолет на грунт из-за неисправности в двигателе, пояснили в Минобороны. По данным Mash 112 , крушение произошло сразу после взлета в Рязани. На борту находилось девять человек. Трое из них при крушении погибли на месте, один умер в больнице. Еще пятеро пострадавших с травмами разной степени тяжести находятся рязанских больницах, сообщили в областном правительстве.