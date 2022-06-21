В Ростовской области при крушении Су-25 погиб пилот

Самолет Су-25 разбился при выполнении тренировочного полета, пилот погиб. В военном округе полагают, что причиной могла стать техническая неисправность, на месте падения работает комиссия ВКС

Штурмовик Су-25 (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Штурмовик Су-25 разбился в Ростовской области во время планового учебно-тренировочного полета, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

«Летчик погиб. Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет», — говорится в сообщении военного округа.

Согласно предварительным данным, крушение Су-25 произошло из-за технической неисправности, полагают в ЮВО. На месте падения самолета работает комиссия Воздушно-космических сил.

По информации «Известий», штурмовик летел на сверхнизкой высоте. Самолет мог зацепить линию электропередачи из-за ошибки пилотирования, пишет Telegram-канал Baza. Аналогичную информацию сообщил портал 161.ru: по его данным, самолет летел на низкой высоте, из-за чего врезался в ЛЭП, авария произошла в Чертковском районе близ границы с Украиной. Штурмовик загорелся в воздухе, пилот получил тяжелые ожоги и погиб, пишет портал.

В конце прошлой недели, утром 17 июня, еще один штурмовик Су-25 разбился в Белгородской области. Пилот катапультировался и выжил, его здоровью ничего не угрожало, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Самолет также выполнял учебно-тренировочный полет.

В ЗВО допустили, что причиной крушения могла стать техническая неисправность.