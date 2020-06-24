В России за день умерли 154 заболевших COVID-19

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

За сутки в России от коронавируса скончались 154 человека, сообщил оперативный штаб. Общее число жертв COVID-19 в стране выросло до 8 513.

В Москве, которая стала эпицентром коронавируса, за день умерли 14 человек. Этот показатель стал наименьшим с середины апреля. Такое же число заразившихся COVID-19 скончалось в столице 16 апреля. С того дня количество летальных исходов в столице росло и не опускалось ниже отметки в 20 умерших.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

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