Пандемия коронавируса , 24 июн, 10:49
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В России за день умерли 154 заболевших COVID-19
За сутки в России от коронавируса скончались 154 человека, сообщил оперативный штаб. Общее число жертв COVID-19 в стране выросло до 8 513.
В Москве, которая стала эпицентром коронавируса, за день умерли 14 человек. Этот показатель стал наименьшим с середины апреля. Такое же число заразившихся COVID-19 скончалось в столице 16 апреля. С того дня количество летальных исходов в столице росло и не опускалось ниже отметки в 20 умерших.
Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
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