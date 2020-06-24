Врачи сообщили о пожизненных последствиях COVID-19

Каждый третий пациент, вылечившийся от коронавируса, может всю оставшуюся жизнь страдать от повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств. К такому выводу пришли специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании, сообщает The Daily Telegraph.

По данным исследования, у 30% переболевших коронавирусной инфекцией в дальнейшем может развиться фиброз легких. У половины вылечившихся могут наблюдаться физические, когнитивные и психологические нарушения, и около 70% могут страдать от бредового расстройства. У каждого десятого пациента выявляли острое поражение сердца.

По словам ученых, также есть данные о том, что коронавирус способен вызвать повреждения мозга, которые впоследствии могут привести к болезни Альцгеймера.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусная инфекция диагностирована у более чем 9,2 млн человек. Из них скончались 476,9 тыс. заболевших.