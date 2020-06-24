Число заболевших COVID-19 в России превысило 600 тыс.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 7 176 новых случаев заражения COVID-19, сообщил оперативный штаб. Всего с начала пандемии в стране коронавирус выявили у 606 881 человек.

За сутки случаи заражения зарегистрировали в 84 регионах страны, ни одного не заболевшего не выявили только в Ненецком автономном округе.

Больше всего заразившихся за день в стране зарегистрировали в Москве — 811 человек. Но для столицы это минимальный прирост числа заболевших за два с половиной месяца.

В Подмосковье выявили 507 новых случаев заболевания, следом идет Ханты-Мансийский автономный округ с 323 заболевшими. Более 200 случаев заражения коронавирусом за последние сутки также обнаружили в Санкт-Петербурге (218) и Нижегородской области (207).

У 31,6% новых заразившихся заболевание протекает бессимптомно.