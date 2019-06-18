ФСБ пришла с обыском в музей «Собрание» Давида Якобашвили

По словам одного из источников РБК, следственные действия связаны с уголовным делом, которое возбудила ФСБ по жалобе бывшего партнера Якобашвили по бизнесу Бориса Минахи. Сам Якобашвили находится в Женеве на форуме ООН

Давид Якобашвили (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В музее «Собрание» Давида Якобашвили на Солянке идет обыск. Об этом РБК рассказал знакомый бизнесмена. Обыски в музее Якобашвили подтвердил источник РБК, близкий к РСПП, вице-президентом которой является бизнесмен.

По словам одного из источников РБК, следственные действия связаны с уголовным делом, которое возбудила ФСБ по жалобе бывшего партнера Якобашвили по бизнесу Бориса Минахи. По словам одного из источников РБК, Минахи написал письмо на имя главы ФСБ Александра Бортникова с жалобой на попытку рейдерского захвата Ейского портового элеватора.

По его словам, Якобашвили «дал в долг» акции этого элеватора Минахи, «которого знал больше 40 лет».

По данным СПАРК, Борису Минахи принадлежит 1,68% Ейского портового элеватора, 46% — у Объединенной зерновой компании, еще 25% — у Екатерины Федоровой.

У Минахи был партнер в Ейском портовом элеваторе — Объединенная зерновая компания (ОЗК), между ними возникли разногласия по объему инвестиций в бизнес, рассказал РБК знакомый Якобашвили. ОЗК провела аукцион на свой пакет (46%) в элеваторе, добавил источник, «Минахи его выиграл, но отказался финансировать сделку». В итоге, продолжает источник, Якобашвили пришлось выплатить еще $18 млн за акции элеватора, рассказывает собеседник РБК.