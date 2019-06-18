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ФСБ пришла с обыском в музей «Собрание» Давида Якобашвили
По словам одного из источников РБК, следственные действия связаны с уголовным делом, которое возбудила ФСБ по жалобе бывшего партнера Якобашвили по бизнесу Бориса Минахи. Сам Якобашвили находится в Женеве на форуме ООН
Давид Якобашвили (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В музее «Собрание» Давида Якобашвили на Солянке идет обыск. Об этом РБК рассказал знакомый бизнесмена. Обыски в музее Якобашвили подтвердил источник РБК, близкий к РСПП, вице-президентом которой является бизнесмен.

По словам одного из источников РБК, следственные действия связаны с уголовным делом, которое возбудила ФСБ по жалобе бывшего партнера Якобашвили по бизнесу Бориса Минахи. По словам одного из источников РБК, Минахи написал письмо на имя главы ФСБ Александра Бортникова с жалобой на попытку рейдерского захвата Ейского портового элеватора.

По его словам, Якобашвили «дал в долг» акции этого элеватора Минахи, «которого знал больше 40 лет».

По данным СПАРК, Борису Минахи принадлежит 1,68% Ейского портового элеватора, 46% — у Объединенной зерновой компании, еще 25% — у Екатерины Федоровой.

У Минахи был партнер в Ейском портовом элеваторе — Объединенная зерновая компания (ОЗК), между ними возникли разногласия по объему инвестиций в бизнес, рассказал РБК знакомый Якобашвили. ОЗК провела аукцион на свой пакет (46%) в элеваторе, добавил источник, «Минахи его выиграл, но отказался финансировать сделку». В итоге, продолжает источник, Якобашвили пришлось выплатить еще $18 млн за акции элеватора, рассказывает собеседник РБК.

В конце октября 2018 года Борис Минахи проиграл иск к Давиду Якобашвили в Таганском районном суде Москвы. Он требовал от бизнесмена заем на $4,7 млн, ссылаясь на то, что в 2010 году они заключили четыре кредитных договора. Но суд в этих требованиях отказал.

«Из объяснений Якобашвили следует, что он никогда не брал денежных средств у Минахи в долг, так как никогда не испытывал такой необходимости, напротив, тот брал у него постоянно денежные средства в долг без каких-либо подтверждающих документов, отдавал частями и до настоящего времени долги полностью не вернул», — указано в решении суда, с копией которого ознакомился РБК. «Согласно выводам эксперта, <…> копии договоров займа от 02 ноября 2010 года, от 15 ноября 2010 года и от 18 ноября 2010 года изготовлены путем компьютерного монтажа с использованием электронных цифровых изображений подписи от имени Б.Минахи и подписи от имени Д.Якобашвили», — говорится в решении. Признаков «изготовления копии» четвертого кредитного договора займа от 06 октября 2010 года путем монтажа (технического или компьютерного) не выявлено. Однако судья отметил, что в этом договоре отсутствует подпись Якобашвили.

Суд «неоднократно» предлагал Минахи представить подлинники этих договоров, но истец этого так и не сделал.

«С учетом приведенных выше обстоятельств, отсутствия у истца подлинников договоров, а также заключений экспертов суд считает обоснованными доводы ответчика Якобашвили Д., что денежные средства ему Минахи Б. в долг никогда по представленным им (Минахи Б.) договорам не передавались», — заключил суд.

Сейчас Якобашвили находится в Женеве на форуме Объединенных наций и будет выступать на комиссии по труду «Большой двадцатки», рассказал РБК знакомый бизнесмена. То, что он находится за пределами России, в Европе, РБК подтвердили еще два знакомых Якобашвили.

В музее «Собрание» не смогли оперативно ответить на вопросы РБК. Сам Якобашвили отказался от комментариев.

РБК направил запросы в пресс-службы СК России, МВД и ФСБ.

Материал дополняется.

Автор: Тимофей Дзядко
При участии: Екатерина Костина
Теги: Давид Якобашвили, Вимм-Билль-Данн, новости РБК
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