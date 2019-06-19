РСПП выразил глубокую озабоченность обысками в музее Давида Якобашвили

Российский союз промышленников и предпринимателей выступил в поддержку члена объединения Давида Якобашвили, в музее которого днем ранее прошли обыски. Союз также призвал проверить законность этих следственных мероприятий

Фото: Андрей Любимов / РБК

Обыски в музее «Собрание», принадлежащем предпринимателю Давиду Якобашвили, «вызвали озабоченность» в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом говорится в заявлении организации, поступившем в РБК.

«Распространенная в СМИ информация свидетельствует о том, что следственные мероприятия проводились по заявлению Бориса Минахи в связи с конфликтной ситуацией вокруг ОАО «Ейский портовый элеватор», — говорится в заявлении объединения.

Эти данные дают основания считать, что бизнес-сообщество «в очередной раз столкнулось с практикой использования уголовно-процессуальных механизмов для разрешения экономических споров», указывает РСПП.

РСПП также призвал уполномоченные государственные органы проверить, были ли обыски законными, и разработать «системные меры, препятствующие уголовно-процессуальному давлению на представителей делового сообщества».

Обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили, расположенном на улице Солянка в Москве, прошли 18 июня. По словам одного из источников РБК, следственные действия в музее связаны с уголовным делом, которое возбудила ФСБ по жалобе Бориса Минахи — бывшего партнера Якобашвили, который пожаловался в ФСБ на попытку рейдерского захвата Ейского портового элеватора.