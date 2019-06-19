РСПП выразил глубокую озабоченность обысками в музее Давида Якобашвили

Знакомый бизнесмена сообщил РБК, что Якобашвили дал в долг Минахи контрольный пакет акций этого элеватора, так как знал его более 40 лет. После этого между Минахи и другим совладельцем элеватора — Объединенной зерновой компанией (ОЗК, владела 46%) — возникли разногласия насчет объема инвестиций в бизнес, уточнил собеседник. ОЗК провела аукцион на свой пакет (46%), отметил он, «Минахи его выиграл, но отказался финансировать сделку». В итоге, по словам словам собеседника, именно Якобашвили пришлось выплатить $18 млн за эти акции.
РБК также выяснил, что в октябре 2018 года Минахи проиграл иск к Якобашвили в Таганском районном суде Москвы. Он требовал вернуть заем на $4,7 млн, ссылаясь на то, что в 2010 году они заключили четыре кредитных договора. Но суд отказал, указав, что три кредитных договора были изготовлены «путем компьютерного монтажа с использованием электронных цифровых изображений подписи от имени Б.Минахи и подписи от имени Д.Якобашвили», а в четвертом признаков монтажа не нашли, но не нашли и подписи Якобашвили. Подлинники договоров Минархи суду так и не предоставил.
В основу частного музея «Собрание», открытого в Москве в 2018 году, легла коллекция Якобашвили, который много лет собирал антиквариат, предметы декоративно-прикладного искусства, живопись и миниатюру, а также уникальные часы и механические музыкальные инструменты.
Давил Якобашвили — один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн», которую вместе с Гавриилом Юшваевым и другими партнерами продал компании PepsiCo в 2011 году. По оценке Forbes, его состояние составляет $750 млн. Бизнесмен также контролирует 51% компании Petrocas (еще 49% у «Роснефти»), которой принадлежит порт Поти в Грузии и сеть из более 200 автозаправок в Грузии, Армении, Азербайджане и Казахстане, а также корпорацию «Биоэнергия», владеющую месторождениями торфа в центральной части России.
В сообщении РСПП отмечается, что членом союза предприниматель является с 2000 года. Он «пользуется заслуженным уважением в бизнес-сообществе» и всегда выступал за соблюдение законов и «высоких этических стандартов предпринимательской деятельности».
Борис Минахи в 2001 году входил в совет директоров агрокомплекса «Горки-2», на территории которого Якобашвили и Юшваев хотели построить горнолыжный курорт. Минахи также принадлежат доли в петербургской компании «Призма-центр» (аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом) и подмосковной «Стерлинг» (деятельность по складированию и хранению). Бизнесмен также является единственным собственником компании «23АК», которой принадлежит 37,5% «Аксель-Рент МСК» (легковое такси и аренда легковых автомобилей с водителем) и 30% «Пальмиры» (гостиницы и прочие места для временного проживания).