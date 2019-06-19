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Бизнес ,  
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РСПП выразил глубокую озабоченность обысками в музее Давида Якобашвили
Российский союз промышленников и предпринимателей выступил в поддержку члена объединения Давида Якобашвили, в музее которого днем ранее прошли обыски. Союз также призвал проверить законность этих следственных мероприятий
Фото: Андрей Любимов / РБК

Обыски в музее «Собрание», принадлежащем предпринимателю Давиду Якобашвили, «вызвали озабоченность» в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом говорится в заявлении организации, поступившем в РБК.

«Распространенная в СМИ информация свидетельствует о том, что следственные мероприятия проводились по заявлению Бориса Минахи в связи с конфликтной ситуацией вокруг ОАО «Ейский портовый элеватор», — говорится в заявлении объединения.

Эти данные дают основания считать, что бизнес-сообщество «в очередной раз столкнулось с практикой использования уголовно-процессуальных механизмов для разрешения экономических споров», указывает РСПП.

РСПП также призвал уполномоченные государственные органы проверить, были ли обыски законными, и разработать «системные меры, препятствующие уголовно-процессуальному давлению на представителей делового сообщества».

Обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили, расположенном на улице Солянка в Москве, прошли 18 июня. По словам одного из источников РБК, следственные действия в музее связаны с уголовным делом, которое возбудила ФСБ по жалобе Бориса Минахи — бывшего партнера Якобашвили, который пожаловался в ФСБ на попытку рейдерского захвата Ейского портового элеватора.

Знакомый бизнесмена сообщил РБК, что Якобашвили дал в долг Минахи контрольный пакет акций этого элеватора, так как знал его более 40 лет. После этого между Минахи и другим совладельцем элеватора — Объединенной зерновой компанией (ОЗК, владела 46%) — возникли разногласия насчет объема инвестиций в бизнес, уточнил собеседник. ОЗК провела аукцион на свой пакет (46%), отметил он, «Минахи его выиграл, но отказался финансировать сделку». В итоге, по словам словам собеседника, именно Якобашвили пришлось выплатить $18 млн за эти акции.

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РБК также выяснил, что в октябре 2018 года Минахи проиграл иск к Якобашвили в Таганском районном суде Москвы. Он требовал вернуть заем на $4,7 млн, ссылаясь на то, что в 2010 году они заключили четыре кредитных договора. Но суд отказал, указав, что три кредитных договора были изготовлены «путем компьютерного монтажа с использованием электронных цифровых изображений подписи от имени Б.Минахи и подписи от имени Д.Якобашвили», а в четвертом признаков монтажа не нашли, но не нашли и подписи Якобашвили. Подлинники договоров Минархи суду так и не предоставил.

В основу частного музея «Собрание», открытого в Москве в 2018 году, легла коллекция Якобашвили, который много лет собирал антиквариат, предметы декоративно-прикладного искусства, живопись и миниатюру, а также уникальные часы и механические музыкальные инструменты.

Общество
ФСБ пришла с обыском в музей «Собрание» Давида Якобашвили

Давил Якобашвили — один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн», которую вместе с Гавриилом Юшваевым и другими партнерами продал компании PepsiCo в 2011 году. По оценке Forbes, его состояние составляет $750 млн. Бизнесмен также контролирует 51% компании Petrocas (еще 49% у «Роснефти»), которой принадлежит порт Поти в Грузии и сеть из более 200 автозаправок в Грузии, Армении, Азербайджане и Казахстане, а также корпорацию «Биоэнергия», владеющую месторождениями торфа в центральной части России.

В сообщении РСПП отмечается, что членом союза предприниматель является с 2000 года. Он «пользуется заслуженным уважением в бизнес-сообществе» и всегда выступал за соблюдение законов и «высоких этических стандартов предпринимательской деятельности».

Борис Минахи в 2001 году входил в совет директоров агрокомплекса «Горки-2», на территории которого Якобашвили и Юшваев хотели построить горнолыжный курорт. Минахи также принадлежат доли в петербургской компании «Призма-центр» (аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом) и подмосковной «Стерлинг» (деятельность по складированию и хранению). Бизнесмен также является единственным собственником компании «23АК», которой принадлежит 37,5% «Аксель-Рент МСК» (легковое такси и аренда легковых автомобилей с водителем) и 30% «Пальмиры» (гостиницы и прочие места для временного проживания).

Автор: Наталья Демченко
Теги: Давид Якобашвили, обыски, РСПП
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