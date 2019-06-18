Титов назвал дело против Якобашвили способом давления на бизнесмена

Бизнесмен Давид Якобашвили — «абсолютно неконфликтный» человек, а уголовное дело в отношении предпринимателя — способ надавить на него. Об этом заявил РБК бизнес-омбудсмен Борис Титов.

«80% всех дел против бизнеса — это случаи, когда предприниматели сами привлекают правоохранительные органы для решения корпоративных конфликтов. Ведь что важно этим людям? Не осуждение Якобашвили в конце пути, а возможность давить на него через уголовный процесс», — заявил Титов.

Он пояснил, что бизнесмены не верят в арбитражные процессы и привлекают для решения конфликтов следственные органы. «Нет устойчивой почвы. Идет драка на дубинках, а самая большая дубинка — это уголовное дело. Не суд и не наказание по приговору, а именно давление через возбуждение уголовного дела», — высказал свое мнение бизнес-омбудсмен.

Как ранее выяснил РБК, сотрудники ФСБ провели обыск в музее бизнесмена «Собрание», расположенном на Солянке. По данным одного из источников РБК, следственные действия связаны с уголовным делом, которое возбудила ФСБ по жалобе бывшего партнера Якобашвили по бизнесу Бориса Минахи.