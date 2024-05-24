ВОЗ заявила о падении продолжительности жизни на 1,8 года из-за COVID-19

В период с 2019 по 2021 год на фоне пандемии продолжительность жизни в мире упала на 1,8 года, до 71,4 года, то есть до уровня 2012 года. В России в 2020–2021 годах тоже фиксировали снижение продолжительности жизни

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Период коронавирусной инфекции привел к потере прогресса в увеличении продолжительности жизни, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«В период с 2019 по 2021 год ожидаемая продолжительность жизни в мире снизилась на 1,8 года, до 71,4 года (вернувшись к уровню 2012 года). Аналогичным образом, ожидаемая продолжительность здоровой жизни в мире сократилась на 1,5 года, до 61,9 года в 2021 году (вернувшись к уровню 2012 года)», — сказано в сообщении.

Снижение продолжительности жизни в мире из-за коронавируса было неравномерным: сильнее это выразилось на американском континенте и в юго-восточной Азии (ожидаемая продолжительность жизни уменьшилась на три года, здоровой жизни — на 2,5 года). Менее всего это отразилось в западной части Тихого океана — 0,1 и 0,2 года соответственно.

Частой причиной смертей в мире остаются неинфекционные болезни: ишемическая болезнь сердца, инсульт, онкологические заболевания, хроническая обструктивная болезнь легких, болезнь Альцгеймера и другие виды деменции, диабет и др. Во время пандемии они стали причиной 78% смертей, не связанных с коронавирусом (до пандемии на неинфекционные болезни приходилось 74% смертей).

По данным ВОЗ, всего в мире было зафиксировано свыше 775 млн случаев заражения коронавирусом. Лидеры по этому числу — США (103 млн) и Китай (99 млн). В России, согласно данным организации, было зафиксировано свыше 24 млн случаев.

Во всем мире от инфекции умерли, по информации ВОЗ, свыше 7 млн человек. Больше всего — в США (1,2 млн), следом идут Бразилия (702 тыс.), Индия (534 тыс.) и Россия (403 тыс.).

В России на фоне пандемии фиксировали спад продолжительности жизни: в 2020 году она упала на 1,8 года, в 2021 году — еще на 1,4 года. В 2022-м она выросла на 2,66 года (до 72,76 года). Но это все еще ниже допандемийного значения — уровня 2019-го, когда показатель достигал 73,34 года, — рекордного в истории современной России.