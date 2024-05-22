В России выявили новый вариант коронавируса FLiRT

В России зафиксировали 178 случаев нового варианта коронавируса FLiRT, сообщила «РИА Новости» пресс-служба Роспотребнадзора.

«За весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов KP.2 (три случая), KP.1.1 (пять случаев), KS.1 (170 случаев)», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что обнаруженные новые варианты коронавируса не представляют большей опасности, чем другие его виды.

Варианты FLiRT являются дальними родственниками доминирующего варианта JN.1, все они принадлежат к семейству Omicron, сообщается на сайте Роспотребнадзора. Среди симптомов заболевания, вызванного вариантом FLiRT — лихорадка, кашель, заложенность носа или насморк, боль в горле и потеря вкуса или обоняния.

Эксперты Financial Times допустили рост заболеваемости COVID-19 летом текущего года из-за этого штамма. По данным Всемирной организации здравоохранения, варианты FLiRT (слово появилось от названий мутаций в генетическом коде штаммов) уже обнаружены в 14 странах Европы, а также в Израиле. Также FLiRT является доминирующим штаммом в США.