В России выявили новый вариант коронавируса FLiRT
В России зафиксировали 178 случаев нового варианта коронавируса FLiRT, сообщила «РИА Новости» пресс-служба Роспотребнадзора.
«За весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов KP.2 (три случая), KP.1.1 (пять случаев), KS.1 (170 случаев)», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что обнаруженные новые варианты коронавируса не представляют большей опасности, чем другие его виды.
Варианты FLiRT являются дальними родственниками доминирующего варианта JN.1, все они принадлежат к семейству Omicron, сообщается на сайте Роспотребнадзора. Среди симптомов заболевания, вызванного вариантом FLiRT — лихорадка, кашель, заложенность носа или насморк, боль в горле и потеря вкуса или обоняния.
Эксперты Financial Times допустили рост заболеваемости COVID-19 летом текущего года из-за этого штамма. По данным Всемирной организации здравоохранения, варианты FLiRT (слово появилось от названий мутаций в генетическом коде штаммов) уже обнаружены в 14 странах Европы, а также в Израиле. Также FLiRT является доминирующим штаммом в США.
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования