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Театр им. Вахтангова отменил вечер памяти Туминаса после жалоб активистов

Театр им. Вахтангова отменил вечер памяти Римаса Туминаса после жалоб активистов
Бывший худрук театра им. Вахтангова Римас Туминас, уехавший из России после начала спецоперации, скончался в марте. Против вечера памяти в его честь выступили активисты, напомнившие о скандальном разговоре Туминаса с пранкерами
Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова, Москва
Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова, Москва (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Московский театр им. Вахтангова отменил вечер памяти бывшего художественного руководителя, режиссера Римаса Туминаса, который должен был пройти 4 июня. Об этом первым сообщило издание «Абзац» со ссылкой на кассу театра.

Директор театра Кирилл Крок на просьбу РБК прокомментировать информацию заявил: «Я могу сказать только одно, этого мероприятия у нас в афише нет».

Накануне движение «Ветераны России» обратилось в Министерство культуры с требованием отменить вечер памяти Туманиса, назвав его проведение аморальным. Активисты напомнили, что в мае 2022 года, после отъезда из России, Туминас в разговоре с пранкерами Лексусом и Вованом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) заявил о готовности участвовать в постановке спектакля «Мой друг Бандера». В том же разговоре он делал провокационные заявления в адрес России и ее народа, в частности, поддерживал удары по Москве, утверждают активисты.

Умер театральный режиссер Римас Туминас: вспоминаем его высказывания
Life
Римас Туминас

Римас Туминас родился в городе Кельме в Литовской ССР. Учился в Литовской консерватории, закончил режиссерский факультет ГИТИСа в Москве. Работал главным режиссером в Национальном драматическом театре Литвы, художественным руководителем Театра Вахтангова. В 1990 году Туминас основал и возглавил Малый драматический театр Вильнюса. С 2007 года он также стал художественным руководителем Московского театра им. Вахтангова.

В мае 2022 года Туминас ушел с постов художественного руководителя Вильнюсского малого театра и Театра Вахтангова. Незадолго до этого пранкеры Вован и Лексус выложили на своем канале в Rutube видеоролик с «разговором» с Туминасом. Один из них, представившись министром культуры Украины Александром Ткаченко (занимал должность до июля 2023 года), предложил режиссеру поставить в одном из украинских театров спектакль «Мой друг Бандера». Туминас на записи согласился — как и на предложение остаться в Театре им. Вахтангова и вести там «диверсионную деятельность». Он также поддержал «отмену» российских деятелей культуры в Европе.

Позднее в интервью «Московскому комсомольцу» Туминас заявил, что был в курсе, что это «игра»: «Меня предупредили. Посредственности собираются — это их сейчас время. Они хозяева... Все смыслы перевернули, и в какой-то момент разговора игра перестала быть игрой. Для меня это было неожиданно. Поскольку это превратили в расправу надо мной и над Театром Вахтангова». Режиссер также заявил, что его разговор с «украинским министром» смонтировали и о намерении «прославлять Бандеру» на Украине он не говорил.

Несмотря на это, в том же году премьер-министр России Михаил Мишустин лишил Туминаса премии правительства. Ее присудили режиссеру в 2021 году за значительный вклад в развитие культуры, в частности, за постановку «Царя Эдипа».

Режиссер скончался 6 марта этого года. Кирилл Крок уточнял в разговоре с ТАСС, что Туминас умер в реанимации клиники в Италии. С 2014 года он болел раком легких.

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Елена Степанова Елена Степанова, Илья Пламенев Илья Пламенев
Театр имени Вахтангова Римас Туминас ветераны активисты Военная операция на Украине режиссер
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