Театр им. Вахтангова отменил вечер памяти Туминаса после жалоб активистов

Бывший худрук театра им. Вахтангова Римас Туминас, уехавший из России после начала спецоперации, скончался в марте. Против вечера памяти в его честь выступили активисты, напомнившие о скандальном разговоре Туминаса с пранкерами

Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова, Москва (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Московский театр им. Вахтангова отменил вечер памяти бывшего художественного руководителя, режиссера Римаса Туминаса, который должен был пройти 4 июня. Об этом первым сообщило издание «Абзац» со ссылкой на кассу театра.

Директор театра Кирилл Крок на просьбу РБК прокомментировать информацию заявил: «Я могу сказать только одно, этого мероприятия у нас в афише нет».

Накануне движение «Ветераны России» обратилось в Министерство культуры с требованием отменить вечер памяти Туманиса, назвав его проведение аморальным. Активисты напомнили, что в мае 2022 года, после отъезда из России, Туминас в разговоре с пранкерами Лексусом и Вованом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) заявил о готовности участвовать в постановке спектакля «Мой друг Бандера». В том же разговоре он делал провокационные заявления в адрес России и ее народа, в частности, поддерживал удары по Москве, утверждают активисты.

Римас Туминас родился в городе Кельме в Литовской ССР. Учился в Литовской консерватории, закончил режиссерский факультет ГИТИСа в Москве. Работал главным режиссером в Национальном драматическом театре Литвы, художественным руководителем Театра Вахтангова. В 1990 году Туминас основал и возглавил Малый драматический театр Вильнюса. С 2007 года он также стал художественным руководителем Московского театра им. Вахтангова.

В мае 2022 года Туминас ушел с постов художественного руководителя Вильнюсского малого театра и Театра Вахтангова. Незадолго до этого пранкеры Вован и Лексус выложили на своем канале в Rutube видеоролик с «разговором» с Туминасом. Один из них, представившись министром культуры Украины Александром Ткаченко (занимал должность до июля 2023 года), предложил режиссеру поставить в одном из украинских театров спектакль «Мой друг Бандера». Туминас на записи согласился — как и на предложение остаться в Театре им. Вахтангова и вести там «диверсионную деятельность». Он также поддержал «отмену» российских деятелей культуры в Европе.

Позднее в интервью «Московскому комсомольцу» Туминас заявил, что был в курсе, что это «игра»: «Меня предупредили. Посредственности собираются — это их сейчас время. Они хозяева... Все смыслы перевернули, и в какой-то момент разговора игра перестала быть игрой. Для меня это было неожиданно. Поскольку это превратили в расправу надо мной и над Театром Вахтангова». Режиссер также заявил, что его разговор с «украинским министром» смонтировали и о намерении «прославлять Бандеру» на Украине он не говорил.

Несмотря на это, в том же году премьер-министр России Михаил Мишустин лишил Туминаса премии правительства. Ее присудили режиссеру в 2021 году за значительный вклад в развитие культуры, в частности, за постановку «Царя Эдипа».

Режиссер скончался 6 марта этого года. Кирилл Крок уточнял в разговоре с ТАСС, что Туминас умер в реанимации клиники в Италии. С 2014 года он болел раком легких.