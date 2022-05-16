Мишустин лишил Туминаса премии правительства

До этого пранкеры Вован и Лексус опубликовали запись разговора с экс-худруком Театра им. Вахтангова, где последний пожелал «бомбардировок Москвы»

Римус Туминас (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Бывшего худрука Театра им. Вахтангова Римаса Туминаса лишили премии правительства России в области культуры 2021 года, говорится в постановлении премьера Михаила Мишустина.

«Исключить Туминаса Римаса из числа лиц, которым присуждена премия правительства Российской Федерации 2021 года в области культуры», — говорится в документе.

Также опубликовано постановление, согласно которому решение о присуждении правительства может быть изменено до вручения диплома лауреата, почетного знака и удостоверения к нему.

Об уходе Туминаса с поста худрука театр сообщил 6 мая. Там заявили, что он с 1 марта был в отпуске за свой счет в Литве «по состоянию здоровья и в связи с необходимостью лечения».

За несколько дней до этого пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) выложили на своем канале в RuTube видеоролик с разговором с Туминасом, в котором тот пожелал «бомбардировок Москвы».

Пранкеры «решили перепроверить эту информацию» и сами позвонили Туминасу. Один из них, представившись министром культуры Украины Александром Ткаченко, предложил режиссеру поставить в одном из украинских театров спектакль «Мой друг Бандера». Туминас на записи согласился — как и на предложение остаться в Театре им. Вахтангова и вести там «диверсионную деятельность». Он также поддержал «отмену» российских деятелей культуры в Европе.

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После этого в интервью «Московскому комсомольцу» Туминас сказал: «Я знал, что это игра. Меня предупредили. Посредственности собираются — это их сейчас время. Они хозяева... Все смыслы перевернули, и в какой-то момент разговора игра перестала быть игрой. Для меня это было неожиданно. Поскольку это превратили в расправу надо мной и над Театром Вахтангова». Режиссер заявил, что его разговор с «украинским министром» смонтировали и о намерении «прославлять Бандеру» на Украине он не говорил.

Туминас стал лауреатом премии правительства в декабре прошлого года за постановку «Царь Эдип». Тогда же премию присудили директору театра Кириллу Кроку.