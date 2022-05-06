Римас Туминас покинул Театр имени Вахтангова

В феврале Туминас подал в отставку с поста художественного руководителя театра. В театре пояснили, что по состоянию здоровья он уже более двух месяцев находится в отпуске в Литве

Римас Туминас (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Режиссер Римас Туминас, с 2007 года по 9 февраля 2022-го возглавлявший Театр им. Вахтангова, покидает его, говорится в сообщении на сайте театра.

С 1 марта бывший худрук «по состоянию здоровья и в связи с необходимостью лечения» находился в отпуске за свой счет в Литве, гражданином которой является. Театр сейчас возглавляет директор Кирилл Крок.

«Театр Вахтангова продолжит свою деятельность в обычном режиме. Все творческие и художественные проекты, запланированные на 101-й сезон (2021/2022), будут выполнены», — отмечается в заявлении.

Туминасу 70 лет. В 2014 году у него диагностировали рак.

4 мая пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) выложили на своем канале в Rutube видеоролик с «разговором» с Туминасом.

Пранкеры «решили перепроверить эту информацию» и сами позвонили Туминасу. Один из них, представившись министром культуры Украины Александром Ткаченко, предложил режиссеру поставить в одном из украинских театров спектакль «Мой друг Бандера». Туминас на записи согласился — как и на предложение остаться в Театре им. Вахтангова и вести там «диверсионную деятельность». Он также поддержал «отмену» российских деятелей культуры в Европе.

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Туминас в интервью «Московскому комсомольцу» сказал: «Я знал, что это игра. Меня предупредили. Посредственности собираются — это их сейчас время. Они хозяева... Все смыслы перевернули, и в какой-то момент разговора игра перестала быть игрой. Для меня это было неожиданно. Поскольку это превратили в расправу надо мной и над Театром Вахтангова». Режиссер заявил, что его разговор с «украинским министром» смонтировали и о намерении «прославлять Бандеру» на Украине он не говорил.