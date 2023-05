Букеровскую премию получил болгарский писатель за роман о времеубежище

Награду получил Георги Господинов за роман «Времеубежище» о вторжении прошлого в настоящее. Жюри премии назвало его «блестящим» и отметило, что его тронул «сложный баланс между интимным и универсальным» в произведении

Георги Господинов и Анджела Родель (Фото: TheBookerPrizes / Twitter)

Победителем Международной Букеровской премии 2023 года стал болгарский писатель Георги Господинов, автор романа «Времеубежище» (Time Shelter), сообщается на сайте премии.

Изначально роман был написан на болгарском языке, на английский язык его перевела Анджела Родель (премия присуждается за произведения на английском).

Книга рассказывает о созданной мистификатором Гаустином клинике «Возвращение прошлого». Там на каждом этаже воспроизводится десятилетие, для этого используются различные детали — мебель, одежда, ароматы и т. д. Таким образом людям, страдающим болезнью Альцгеймера, помогают воскрешать воспоминания. Повествование ведется от лица помощника Гаустина.

По мере детализации прошлого в клинику приходят здоровые люди, которые обращаются к прошлому из-за «ужасов» в настоящем и непривлекательности будущего. Для них клиника становится «времеубежищем», однако неясно, к чему это приведет.



«Наш лауреат, «Времеубежище», — блестящий роман, полный иронии и меланхолии. Это глубокое произведение, посвященное очень современному вопросу: что происходит с нами, когда наши воспоминания исчезают? Георги Господинову удивительно удается иметь дело как с индивидуальными, так и с коллективными судьбами, и именно этот сложный баланс между интимным и универсальным убедил и тронул нас», — заявила глава жюри премии Лейла Слимани.

Господинов родился в 1968 году в Болгарии. «Времеубежище» — его третий роман. Его произведения переведены более чем на 25 языков, в том числе и на русский. Как сказано на сайте премии, Господинов — «самый переводимый и удостоенный наибольшего числа международных наград болгарский писатель», который публикуется после «падения коммунизма».

Букеровская премия — одна из самых престижных наград в мире английской литературы. Премию учредили в 1968 году, вручают ее с 1969 года. До 2014 года ее лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества.



С 2014 года правила изменились, теперь шанс на премию есть у писателей с любым паспортом, главное условие — роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.

В шорт-листе премии оказались еще пять произведений: «Боулдер» (Boulder) испанки Евы Бальтасар, «Все еще родившиеся» (Still Born) мексиканки Гвадалупе Неттель, «Стоя твердо» (Standing Heavy) автора из Кот-д'Ивуара GauZ', «Евангелие от Нового мира» (The Gospel According to the New World) француженки Мариз Конде и «Кит» (Whale) корейца Чхона Мёнгвана.

Букеровскую премию 2022 году присудили писателю из Шри-Ланки Шехану Карунатилаке за роман «Семь лун Маали Алмейды». Книга рассказывает историю военного фотографа, который очнулся после смерти во время гражданской войны на Шри-Ланке.