Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 86,55 (+0,05) Инвестиции, 23 мая, 16:43 Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 80,17 (+0,23) Инвестиции, 23 мая, 16:43
Глава Карабаха назвал красной линией его признание в составе Азербайджана Политика, 02:53
Россия уведомила Финляндию о разрыве соглашения о военных инспекциях Политика, 02:44
Букеровскую премию получил болгарский писатель за роман о времеубежище Общество, 02:02
Захарова сравнила Гершковича с Ассанжем Политика, 01:54
Госдеп обвинил Россию в нарушении условий зерновой сделки Политика, 01:26
Юристы объяснили, какие причины изъятия загранпаспортов уточнила Госдума Политика, 01:12
Гладков сообщил об сбитом дроне над Белгородским районом Политика, 00:54
Финансовая грамотность для подростков: от 9 до 15 лет
На интенсиве РБК Pro ваш ребенок научится управлять деньгами и ставить финансовые цели
Купить интенсив
NYT узнала о поддержке диверсантов со стороны ВСУ Политика, 00:33
Запрет польским фурам ездить по России ударит по поставкам запчастей Авто, 00:15
Губернатор Гладков призвал охотников не вступать в бой с диверсантами Политика, 00:09
В Белгороде беспилотник сбросил взрывчатку на дорогу Политика, 00:08
Железнодорожным компаниям разрешили регистрировать вагоны на «Госуслугах» Бизнес, 00:00
Главный соперник Трампа объявит об участии в выборах в разговоре с Маском Политика, 23 мая, 23:46
Пентагон заявил, что следит за данными о технике США у диверсантов Политика, 23 мая, 23:35
Общество ,  
0 

Букеровскую премию получил болгарский писатель за роман о времеубежище

Букеровскую премию получил болгарский писатель Георги Господинов за роман «Времеубежище»
Награду получил Георги Господинов за роман «Времеубежище» о вторжении прошлого в настоящее. Жюри премии назвало его «блестящим» и отметило, что его тронул «сложный баланс между интимным и универсальным» в произведении
Георги Господинов и Анджела Родель
Георги Господинов и Анджела Родель (Фото: TheBookerPrizes / Twitter)

Победителем Международной Букеровской премии 2023 года стал болгарский писатель Георги Господинов, автор романа «Времеубежище» (Time Shelter), сообщается на сайте премии.

Изначально роман был написан на болгарском языке, на английский язык его перевела Анджела Родель (премия присуждается за произведения на английском).

Книга рассказывает о созданной мистификатором Гаустином клинике «Возвращение прошлого». Там на каждом этаже воспроизводится десятилетие, для этого используются различные детали — мебель, одежда, ароматы и т. д. Таким образом людям, страдающим болезнью Альцгеймера, помогают воскрешать воспоминания. Повествование ведется от лица помощника Гаустина.

По мере детализации прошлого в клинику приходят здоровые люди, которые обращаются к прошлому из-за «ужасов» в настоящем и непривлекательности будущего. Для них клиника становится «времеубежищем», однако неясно, к чему это приведет.

«Наш лауреат, «Времеубежище», — блестящий роман, полный иронии и меланхолии. Это глубокое произведение, посвященное очень современному вопросу: что происходит с нами, когда наши воспоминания исчезают? Георги Господинову удивительно удается иметь дело как с индивидуальными, так и с коллективными судьбами, и именно этот сложный баланс между интимным и универсальным убедил и тронул нас», — заявила глава жюри премии Лейла Слимани.

Господинов родился в 1968 году в Болгарии. «Времеубежище» — его третий роман. Его произведения переведены более чем на 25 языков, в том числе и на русский. Как сказано на сайте премии, Господинов — «самый переводимый и удостоенный наибольшего числа международных наград болгарский писатель», который публикуется после «падения коммунизма».

Букеровская премия — одна из самых престижных наград в мире английской литературы. Премию учредили в 1968 году, вручают ее с 1969 года. До 2014 года ее лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества.

С 2014 года правила изменились, теперь шанс на премию есть у писателей с любым паспортом, главное условие — роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.

Читайте на РБК Pro
Банки Кипра и ОАЭ больше не рады россиянам. Что делать владельцам счетов
По принципу Парето: какие бизнес-решения не принесут результата
Ребенок просит завести питомца: как принять решение
Молодежь предпочитает корейский: какие языки популярны у россиян

В шорт-листе премии оказались еще пять произведений: «Боулдер» (Boulder) испанки Евы Бальтасар, «Все еще родившиеся» (Still Born) мексиканки Гвадалупе Неттель, «Стоя твердо» (Standing Heavy) автора из Кот-д'Ивуара GauZ', «Евангелие от Нового мира» (The Gospel According to the New World) француженки Мариз Конде и «Кит» (Whale) корейца Чхона Мёнгвана.

Букеровскую премию 2022 году присудили писателю из Шри-Ланки Шехану Карунатилаке за роман «Семь лун Маали Алмейды». Книга рассказывает историю военного фотографа, который очнулся после смерти во время гражданской войны на Шри-Ланке.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Букеровская премия Болгария писатели
Материалы по теме
В шорт-лист «Букера» попала книга писателя из Кот-д'Ивуара
Общество
Букеровскую премию получил писатель из Шри-Ланки
Общество
Акунин анонсировал в мае выход новой книги из серии о Фандорине
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter