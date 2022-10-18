Букеровскую премию получил писатель из Шри-Ланки за книгу о военном фотографе

Писатель Шехан Карунатилака получил Букеровскую премию за книгу о посмертных приключениях военного фотографа на Шри-Ланке. Он не знает, кто его убил, но должен передать свои фотографии живым

Шехан Карунатилака (Фото: Kate Green / Getty Images)

Литературную Букеровскую премию в этом году получил писатель из Шри-Ланки Шехан Карунатилака, сообщается в Twitter премии.

«Мы рады объявить, что победителем Букеровской премии 2022 года становится «Семь лун Маали Алмейды» Шехана Карунатилаки», — говорится в сообщении.

«Семь Лун Маали Алмейды» рассказывает историю военного фотографа, который очнулся после смерти во время гражданской войны на Шри-Ланке.

Он не знает, кто его убил, но у него есть лишь семь лун, чтобы найти своих близких и привести их к спрятанным фотографиям, которые «потрясут Шри-Ланку военного времени», говорится в сообщении на сайте премии.

Гражданская война на Шри-Ланке — вооруженный конфликт между центральным правительством страны и военизированным движением «Тигры освобождения Тамил-Илама» (ТОТИ), которое ставило своей целью создание независимого тамильского государства на севере Шри-Ланки.

Столкновения между правительственной армией и ТОТИ шли с перерывами с 1983 по 2009 год, жертвами конфликта стали, по оценкам ООН, от 80 тыс. до 100 тыс. человек.

Награду писателю вручила королева-консорт Великобритании Камилла.

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Шехан Карунатилака родился в 1975 году на Шри-Ланке, в городе Галле, а вырос в столице страны, городе Коломбо. Высшее образование получил в Университете Масси, Палмерстон-Норт, по направлениям «английская литература» и «бизнес-администрирование».

Учился в Новой Зеландии, жил и работал в Сингапуре, Лондоне, Амстердаме. Работал копирайтером в международных рекламных агентствах — McCann, BBDO, Grey, Y&R, Bates and JWT, а также на технологические компании, такие как Facebook (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в России).

Писал для The Guardian, Newsweek, Rolling Stone, GQ, National Geographic, Conde Nast, Wisden, The Cricketer и Economic Times.

Букеровская премия — одна из самых престижных наград в мире английской литературы. Премию учредили в 1968 году, вручают ее с 1969 года. До 2014 года ее лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились, теперь шанс на премию есть у писателей с любым паспортом, главное условие — роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.

Карунатилака опубликовал два романа и три детские книги. Роман «Китаец: Легенда о Прадипе Мэтью», которую он опубликовал за свой счет в 2010 году, получила Книжную премию Содружества в 2012 году.

В прошлом году обладателем премии стал южноафриканский писатель Дэймон Гэлгут, он получил награду за роман «Обещание», который повествует об апартеиде в ЮАР.