Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 58,87 (-1,51) Инвестиции, 15:58
Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 56,97 (-1,24) Инвестиции, 15:58
В Техасе произошла стрельба в начальной школе Общество, 21:54
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 21:51
Сорос допустил, что события на Украине стали началом третьей мировой Политика, 21:47
Мусорный оператор оценил рост тарифов на вывоз отходов Общество, 21:30
WSJ узнала о расследовании на Джерси в отношении активов Абрамовича Политика, 21:18
В Москве с начала пандемии резко выросло строительство частных домов Недвижимость, 21:17
Английская премьер-лига одобрила продажу «Челси» Спорт, 21:15
«Дело о кульке» обернулось задержанием экс-президента Молдавии Политика, 21:13
Сопернику Медведева грозит штраф после потери сознания во время матча Спорт, 21:06
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:04
Суд освободил из-под стражи «короля госзаказа» Валерия Маркелова Общество, 20:51
Хакеры, взломы и DDos: критические моменты для бизнеса РБК и МегаФон, 20:42
Призер чемпионата Европы по фигурному катанию завершил карьеру в 34 года Спорт, 20:37
Пушилин заявил, что трибунал над «Азовом» пройдет в несколько этапов Политика, 20:34
Общество ,  
0 

В Техасе произошла стрельба в начальной школе

В начальной школе Робба города Ювалде в штате Техас произошла стрельба, стрелок задержан, сообщает Assosiated Press. Агентство не располагает данными о пострадавших и погибших.

По данным Fox News, во время инцидента пострадал один человек. Стрелок забаррикадировался в школе, ее заблокировали, а учеников и персонал эвакуировали. Как указывает AP, в школе обучаются около 600 детей. Другие школы в этом районе тоже были закрыты.

Первые сообщения о событиях в школе поступили в 11:43 по местному времени (19:43 мск), уточняет Fox News. АР сообщает, что после 13:00 (21:00 мск) стрелка задержали.

Ювалде находится в 140 км западнее Сан-Антонио и в 235 км юго-западнее Остина, недалеко от границы с Мексикой.

В Пенсильвании при стрельбе у университета пострадали пять человек
Общество
Фото:Matt Rourke / AP

19 мая во время стрельбы в школе города Бремерхафен на северо-западе Германии был тяжело ранен один человек, который не был учеником, сообщала газета Bild. По данным издания, преступников было двое, одного полиция задержала сразу. Порталу Nord.24 полиция не подтвердила информацию о втором преступнике.

Материалы к статье
Теги
Техас стрельба в школе
Материалы по теме
Один человек погиб при стрельбе в Сан-Бернардино в США
Общество
Один человек погиб и четыре пострадали при стрельбе в церкви в Калифорнии
Общество
Десять человек погибли при стрельбе в супермаркете в Буффало
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter