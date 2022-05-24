В Техасе произошла стрельба в начальной школе

В начальной школе Робба города Ювалде в штате Техас произошла стрельба, стрелок задержан, сообщает Assosiated Press. Агентство не располагает данными о пострадавших и погибших.

По данным Fox News, во время инцидента пострадал один человек. Стрелок забаррикадировался в школе, ее заблокировали, а учеников и персонал эвакуировали. Как указывает AP, в школе обучаются около 600 детей. Другие школы в этом районе тоже были закрыты.

Первые сообщения о событиях в школе поступили в 11:43 по местному времени (19:43 мск), уточняет Fox News. АР сообщает, что после 13:00 (21:00 мск) стрелка задержали.

Ювалде находится в 140 км западнее Сан-Антонио и в 235 км юго-западнее Остина, недалеко от границы с Мексикой.

19 мая во время стрельбы в школе города Бремерхафен на северо-западе Германии был тяжело ранен один человек, который не был учеником, сообщала газета Bild. По данным издания, преступников было двое, одного полиция задержала сразу. Порталу Nord.24 полиция не подтвердила информацию о втором преступнике.