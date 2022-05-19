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В Пенсильвании при стрельбе у университета пострадали пять человек

В Филадельфии (крупнейший город штата Пенсильвания, США) возле кампуса Темпльского университета на улице Бувье произошла стрельба, пострадали пять человек, трое в критическом состоянии, сообщает местное отделение телеканала CBS со ссылкой на полицию.

28-летний мужчина получил 14 огнестрельных ранений и находится в крайне тяжелом состоянии, как и 20-летняя женщина с 7 ранениями. Также в критическом состоянии находится 59-летний мужчина, получивший ранение в грудь. Пострадали еще две женщины, 19 и 21 года, они находятся в стабильном состоянии.

По словам капитана полиции Филадельфии Джона Уокера, в связи со стрельбой задержаны двое человек. Уокер не рассказал о мотивах произошедшего.

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14 мая в супермаркете Tops Friendly Markets в Буффало (штат Нью-Йорк) произошла стрельба. По данным полиции, погибли десять человек, еще трое получили ранения. При этом 11 из 13 жертв были афроамериканцами.

18-летний белый мужчина, который был хорошо вооружен, одет в шлем и другое снаряжение, вышел из машины около супермаркета около 14:30 по местному времени, сообщил комиссар полиции Джозеф Грамалья. Мужчина застрелил четырех человек на стоянке. В супермаркете в него выстрелил охранник, но нападавший остался цел из-за защитного снаряжения и убил стрелявшего в него. После этого мужчина вернулся ко входу в магазин и столкнулся с полицией. Полицейские уговорили его сдаться и задержали.

Сообщалось, что стрелок транслировал свое нападение на Twitch и опубликовал экстремистский манифест. «В документе он назвал себя 18-летним мужчиной и сторонником превосходства белой расы, расистом и антисемитом», — писало BNO News. Видеоплатформа на время заблокировала аккаунт мужчины и обещала принять меры, чтобы не допустить распространения записи, следует из заявления компании.

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Это происшествие управление ФБР в Буффало расследует как преступление на почве ненависти и акт расового экстремизма. Агент Стивен Белонгиа не рассказал о деталях, но указал на то, что доказательства указывают на «расовую враждебность», передавал CBS. Источник телеканала в правоохранительных органах говорил, что подозреваемый выкрикивал оскорбления на расовой почве во время стрельбы.

Прокуратура Нью-Йорка предъявила мужчине обвинение в убийстве первой степени — самом серьезном обвинении штата, сказал прокурор Джонн Флинн на пресс-конференции. Статья предусматривает пожизненное лишение свободы без права досрочного освобождения. Подозреваемому назначили медицинскую экспертизу и могут предъявить обвинения в терроризме, уточнил прокурор.


 

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Теги
стрельба Филадельфия Пенсильвания США пострадавшие
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