Bild соощил о стрельбе в школе и одном раненом на северо-западе Германии

По данным местных СМИ, преступников было двое. Один из подозреваемых задержан, второго разыскивают. Полиция не сообщает подробностей инцидента

Здание школы Lloyd (Фото: lloydgymnasium.de)

Германское издание Bild сообщило о стрельбе в школе Lloyd в городе Бремерхафен на северо-западе страны. По данным газеты, один человек был тяжело ранен и находится в больнице.

Полиция задержала предполагаемого преступника и ведет розыск еще одного подозреваемого.

Издание Nord.24 также сообщило о стрельбе в гимназии Lloyd в Бремерхафене. По его данным, учащиеся забаррикадировались в классах, полиция находится на территории учебного заведения и осматривает помещения.

Городская полиция подтвердила в Twitter факт инцидента в центре города и усиленном полицейским присутствии там, но не сообщила никаких подробностей о случившемся. Полиция попросила местных жителей избегать определенных районов города.

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