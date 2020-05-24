В Подмосковье умер лечивший пациентов с COVID-19 33-летний хирург

В Московской области от вызванной коронавирусом пневмонии умер 33-летний хирург Алексей Мартынов, лечивший пациентов с COVID-19 в Ступинской областной клинической больнице. Об этом сообщается на сайте медучреждения.

Мартынов вступил в должность завотделением для пациентов с внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус. 17 апреля он принял первых заболевших в Ступинской клинике.

Врач не успел проработать две недели, как стал пациентом своего же отделения. «Как и все врачи, работающие с коронавирусными пациентами, хирург регулярно сдавал анализы на COVID-19, Почувствовав недомогание, Мартынов сдал очередной анализ, который дал положительный результат», — цитирует больница подмосковный Минздрав.

Состояние доктора ухудшалось, его перевели в одну из профильных региональных клиник. Мартынова подключили к аппарату ИВЛ. Несмотря на усилия врачей, он умер в ночь на 22 мая. У него остались двое сыновей и дочь.