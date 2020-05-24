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Пандемия коронавируса ,  
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В Подмосковье умер лечивший пациентов с COVID-19 33-летний хирург

В Московской области от вызванной коронавирусом пневмонии умер 33-летний хирург Алексей Мартынов, лечивший пациентов с COVID-19 в Ступинской областной клинической больнице. Об этом сообщается на сайте медучреждения.

Мартынов вступил в должность завотделением для пациентов с внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус. 17 апреля он принял первых заболевших в Ступинской клинике.

Врач не успел проработать две недели, как стал пациентом своего же отделения. «Как и все врачи, работающие с коронавирусными пациентами, хирург регулярно сдавал анализы на COVID-19, Почувствовав недомогание, Мартынов сдал очередной анализ, который дал положительный результат», — цитирует больница подмосковный Минздрав.

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Состояние доктора ухудшалось, его перевели в одну из профильных региональных клиник. Мартынова подключили к аппарату ИВЛ. Несмотря на усилия врачей, он умер в ночь на 22 мая. У него остались двое сыновей и дочь.

В Минздраве Московской области выразили искренние соболезнования семье и близким врача. «За годы работы Мартынов зарекомендовал себя как опытный специалист и очень отзывчивый человек», — отметили в ведомстве.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, к 24 мая число заболевших COVID-19 в Подмосковье составило 33,5 тыс. 5,5 тыс. пациентов выздоровели, 329 человек умерли.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, врач, Московская область
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