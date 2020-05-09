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Власти Петербурга подтвердили смерть двух врачей от коронавируса

Импровизированный мемориал для медиков, которые скончались в Санкт-Петербурге во время вспышки коронавируса
Импровизированный мемориал для медиков, которые скончались в Санкт-Петербурге во время вспышки коронавируса (Фото: Антон Ваганов / Reuters)

Среди пяти подтвержденных за последние сутки смертей от COVID-19 в Санкт-Петербурге — два врача, которые умерли еще в апреле. Об этом РБК заявили в городском комитете здравоохранения.

Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ подтвердила, что причиной смерти анестезиолога-реаниматолога Сергея Белошицкого из Елизаветинской больницы 24 апреля, а также нейрохирурга из Александровской больницы Алексея Филиппова 25 апреля стало заражение COVID-19. Теперь они официально включены в статистику смертности от коронавируса.

Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии
Общество
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Третьим медработником, включенным в список умерших 9 мая, стала медсестра Госпиталя для ветеранов войн. Кроме того, в горздраве Петербурга рассказали, что от коронавируса умерла 69-летняя пациентка Госпиталя для ветеранов войн и 58-летний мужчина, который лежал в городской многопрофильной больнице № 2.

Оба петербуржца умерли от вызванной коронавирусом двусторонней пневмонии, которая была осложнена хронической сердечно-сосудистой патологией.

По данным оперативного штаба, к 9 мая в Санкт-Петербурге выявлены 6990 человек с COVID-19. Город находится на третьем месте по числу заболевших среди российских регионов. 1662 человека выздоровели, 53 скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Теги: коронавирус, Санкт-Петербург, жертвы, новости РБК
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