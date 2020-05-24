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Ozon увидел рост спроса на весы и суперфуды в преддверии лета

Также россияне активно покупают спортинвентарь для занятий дома. Те, кто на период изоляции не смог переехать за город, приобретают товары для фермерства на балконах — продажи проращивателей и гидропонных ферм выросли на 300%
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Готовясь к лету, россияне включают в рацион полезные пищевые добавки и увеличивают физическую нагрузку. К такому выводу пришли в Ozon, проанализировав около 1,5 млн заказов и 2 млн поисковых запросов клиентов.

В пресс-службе компании сообщили РБК, что россияне, приводя себя в форму к летнему сезону, активно приобретают полезные заменители привычных продуктов и товары для домашних тренировок.

Например, продажи растительного молока в мае выросли на 344% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а кокосовое молоко в 2020 году и вовсе является самым часто покупаемым товаром на Ozon. «Для заправки салатов многие используют полезные аналоги подсолнечного масла — продажи льняного масла и масла виноградной косточки в мае выросли на 502% и 238% соответственно год к году», — говорится в исследовании.

Ozon увидел рост спроса на рубашки и тапочки после перехода на удаленку
Экономика
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Также у россиян набирают популярность суперфуды. Это растительные продукты, содержащие в себе высокую концентрацию полезных веществ и которые можно добавлять практически в любые блюда. «Семена льна в мае 2020 года покупают на 13% реже, а продажи семян чиа выросли на 126% год к году, кунжута — на 152% и амаранта на 42% год к году», — сообщили в Ozon.

Вторую волну популярности, как отметили в компании, переживает чайный гриб, или комбуча — ферментированный напиток, содержащий большое количество питательных веществ. На Ozon за последние две недели пользователи приобрели почти 2 тыс. бутылок этого напитка. С начала апреля количество его продаж выросло на 15%.

Весной в топ популярных товаров на Ozon вошел спортивный инвентарь для занятий в домашних условиях. В мае их продажи выросли на 422% год к году, уточнили аналитики. Чаще всего покупатели приобретают коврики и аксессуары для йоги, эспандеры и утяжелители, а также степ-платформы и скакалки.

Ozon увидел рост спроса на игры и шуруповерты на фоне коронавируса
Общество
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Для контроля своих спортивных успехов россияне приобретают напольные весы (+324% в мае год к году), включая весы со смарт-функциями, которые определяют не только вес тела, но и доли воды и мышечной массы, а также передающие информацию на смартфон.

В Ozon отметили, что не всем россиянам удалось переехать за город на время самоизоляции, однако это не мешает им заниматься фермерством на балконах своих квартир. Продажи компактных устройств для выращивания зелени и овощей — проращивателей и гидропонных ферм — выросли на 300% год к году. Судя по совершенным покупкам на Ozon, россияне планируют выращивать микрозелень, семена горчицы и помидоры черри.

Ранее аналитическая компания GfK сообщила, что во время первой стадии эпидемии COVID-19 в России увеличился спрос на холодильники и морозильные камеры. Представители компании связали это с тем, что людям понадобилось больше места для хранения продуктов, купленных в период ажиотажного спроса.
Среди других отмеченных исследователями трендов — возвращение на докризисный уровень потребления товаров повседневного спроса. Эксперты также отметили, что изменилось поведение потребителей — оно стало более «запасливым», 52% покупателей стали брать продукты про запас. При этом речь идет не о «паническом» спросе, а о систематическом смещении «покупательских миссий покупок в период самоизоляции».

Авторы: Кирилл Сироткин, Михаил Юшков
Теги: Ozon, спрос, покупки, россияне
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