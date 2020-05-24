Ozon увидел рост спроса на весы и суперфуды в преддверии лета

Также россияне активно покупают спортинвентарь для занятий дома. Те, кто на период изоляции не смог переехать за город, приобретают товары для фермерства на балконах — продажи проращивателей и гидропонных ферм выросли на 300%

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Готовясь к лету, россияне включают в рацион полезные пищевые добавки и увеличивают физическую нагрузку. К такому выводу пришли в Ozon, проанализировав около 1,5 млн заказов и 2 млн поисковых запросов клиентов.

В пресс-службе компании сообщили РБК, что россияне, приводя себя в форму к летнему сезону, активно приобретают полезные заменители привычных продуктов и товары для домашних тренировок.

Например, продажи растительного молока в мае выросли на 344% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а кокосовое молоко в 2020 году и вовсе является самым часто покупаемым товаром на Ozon. «Для заправки салатов многие используют полезные аналоги подсолнечного масла — продажи льняного масла и масла виноградной косточки в мае выросли на 502% и 238% соответственно год к году», — говорится в исследовании.

Также у россиян набирают популярность суперфуды. Это растительные продукты, содержащие в себе высокую концентрацию полезных веществ и которые можно добавлять практически в любые блюда. «Семена льна в мае 2020 года покупают на 13% реже, а продажи семян чиа выросли на 126% год к году, кунжута — на 152% и амаранта на 42% год к году», — сообщили в Ozon.