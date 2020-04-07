Ozon увидел рост спроса на рубашки и тапочки после перехода на удаленку

Продажи женских рубашек в России с момента массового перехода сотрудников компаний на удаленную работу выросли на 240% год к году, а мужских — на 358%. Об этом сообщили РБК в пресс-службе интернет-магазина Ozon.

Согласно исследованию, средненедельные продажи мужских брюк снизились на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а женских — на 11%. Как пояснили в компании, такой рост, с одной стороны, обусловлен подготовкой к весенне-летнему сезону, а с другой — переходом на дистанционную работу. Перейдя на формат совещаний и рабочих встреч по видеосвязи, россияне следом несколько изменили и предпочтения в одежде, говорится в исследовании.

Также аналитики интернет-площадки зафиксировали спрос на нарядную домашнюю одежду. Так, продажи мужской выросли в марте на 415% год к году, а женской — на 720%. Домашние тапочки покупают на 240% чаще. Помимо этого, в период самоизоляции на 120% год к году выросли продажи эротического белья.