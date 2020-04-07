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Ozon увидел рост спроса на рубашки и тапочки после перехода на удаленку

Продажи женских рубашек в России с момента массового перехода сотрудников компаний на удаленную работу выросли на 240% год к году, а мужских — на 358%. Об этом сообщили РБК в пресс-службе интернет-магазина Ozon.

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Согласно исследованию, средненедельные продажи мужских брюк снизились на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а женских — на 11%. Как пояснили в компании, такой рост, с одной стороны, обусловлен подготовкой к весенне-летнему сезону, а с другой — переходом на дистанционную работу. Перейдя на формат совещаний и рабочих встреч по видеосвязи, россияне следом несколько изменили и предпочтения в одежде, говорится в исследовании.

Также аналитики интернет-площадки зафиксировали спрос на нарядную домашнюю одежду. Так, продажи мужской выросли в марте на 415% год к году, а женской — на 720%. Домашние тапочки покупают на 240% чаще. Помимо этого, в период самоизоляции на 120% год к году выросли продажи эротического белья.

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По словам директора по развитию Apparel & Beauty в Ozon Илоанги Ершовой, россияне в период самоизоляции стараются соблюдать свой привычный образ жизни, будь то спортивные тренировки или офисный дресс-код.

«Также офисные сотрудники многих организаций продолжают работать в полную силу, но большое количество их рабочих активностей сейчас проводится по видеосвязи: в силу этого можно позволить себе некоторую свободу и вместо брюк надеть домашние штаны», — отметила представитель Ozon.

По данным SimilarWeb, перевод сотрудников на удаленную работу привел к увеличению трафика мессенджеров и сервисов для видеоконференций. Так, количество пользователей Zoom с декабря 2019 года выросло с 10 млн пользователей до 200 млн.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Ozon, продажи, удаленная работа, коронавирус
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