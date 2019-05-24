В Туле ввели план «Перехват» после нападения на полицейского

В Туле ввели план «Перехват» после нападения на полицейского

В полицейского несколько раз выстрелили из его табельного оружия, он госпитализирован. Следователи возбудили дело о покушении на убийство

Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

План «Перехват» введен в Тульской области для розыска напавших на полицейского, сообщил РБК начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.

«Ведется розыск, введен план «Перехват». Пока никто не задержан», — сказал Ярцев.

Следственное управление СК по Тульской области возбудило по факту нападения на полицейского дело о покушении на убийство. По данным следователей, неизвестные завладели табельным оружием сотрудника полиции и несколько раз выстрелили в него, пострадавшего госпитализировали. При этом начальник пресс-службы опроверг РБК то, что оружие у сотрудника полиции было похищено. «Мы опровергаем [факт похищения]», — пояснил он.

«Тульские новости» сообщают, что между полицейским и неизвестным произошел конфликт в общественном транспорте. Об этом также пишет «Тульская пресса». Когда мужчины вышли на улицу, злоумышленник несколько раз выстрелил в сотрудника правоохранительных органов и скрылся, уточняет издание.