В Туле ввели план «Перехват» после нападения на полицейского

План «Перехват» введен в Тульской области для розыска напавших на полицейского, сообщил РБК начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.
«Ведется розыск, введен план «Перехват». Пока никто не задержан», — сказал Ярцев.
Следственное управление СК по Тульской области возбудило по факту нападения на полицейского дело о покушении на убийство. По данным следователей, неизвестные завладели табельным оружием сотрудника полиции и несколько раз выстрелили в него, пострадавшего госпитализировали. При этом начальник пресс-службы опроверг РБК то, что оружие у сотрудника полиции было похищено. «Мы опровергаем [факт похищения]», — пояснил он.
«Тульские новости» сообщают, что между полицейским и неизвестным произошел конфликт в общественном транспорте. Об этом также пишет «Тульская пресса». Когда мужчины вышли на улицу, злоумышленник несколько раз выстрелил в сотрудника правоохранительных органов и скрылся, уточняет издание.