Полиция Перми начала проверку после пасхальной службы без масок

Храм Всех Святых, Пермь (Фото: allsaintsperm / VK)

В Перми полиция начала проверку по факту нахождения верующих без масок во время проведения пасхальной службы в храме. Об этом сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МВД.

«20 апреля 2020 года в полиции зарегистрирован материал проверки. В настоящий момент проверка продолжается, по ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — добавили в пресс-службе.

В храме Всех Святых в Перми в ночь с 18 на 19 апреля на пасхальном богослужении присутствовали прихожане, несмотря на запрет Роспотребнадзора посещать церкви из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщило пермское издание 59.ru, опубликовав кадры, на которых видно, как прихожане без масок по очереди целуют крест и иконы. По данным издания, пермские общественники обратились в региональное ГУ МВД в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических правил.



В Пермской области по состоянию на 24 апреля выявлено 318 случаев коронавируса, сообщает правительство Пермского края. 52 пациента выздоровели, четыре человека скончались.



