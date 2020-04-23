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Прокуратура начала проверку из-за пожаров в Кемеровской области

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Прокуратура начала проверку после пожаров, произошедших в селе Постниково и селе Краснинском Кемеровской области, на место пожаров выехали прокуроры Ижоморского и Промышленновского районов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры Кемеровской области.

«Сегодня, 23 апреля, в с. Постниково Ижморского района загорелись жилые частные дома. Также сегодня в с. Краснинском Промышленновского района загорелись жилые частные дома. По предварительным данным, погибших нет. По фактам возгораний прокуратурой организована проверка, причины пожаров устанавливаются», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы МЧС России, в Кемеровской области 23 апреля произошло 4 пожара, три из которых были потушены и один локализован. Возгорания произошли из-за несанкционированного пала сельскохозяйственных посевов. К тушению пожаров была привлечена авиация МЧС России из Красноярского авиационно-спасательного центра в составе 2 вертолетов МИ-8 и самолета БЕ-200 МЧС России.

«Ижморский район, н.п. Постниково, пожар ликвидирован на площади 1000 кв.м. Огнём уничтожено 22 строения (1 дачный, 15 жилых домов, 6 брошенных), фельдшерско-акушерский пункт. По предварительным данным, пострадавших нет. К ликвидации привлечено от МЧС России 49 человек и 13 единиц техники», — говорится в сообщении

Возгорание в селе Краснинское Промышленновского района уничтожило 2 жилых дома и 5 хозяйственных построек. Причиной стал переход на населенный пункт лесного пожара площадью 2 га. Пожар ликвидирован на площади 490 кв.м. По оперативным данным, пострадавших нет. К тушению от МЧС России были привлечены 10 единиц техники и 37 человек личного состава.

«Яшкинский район, н.п. Пашково, предварительно в результате несанкционированного пала сухой растительности произошел переход огня на 4 жилых и 2 нежилых дома. Пожар локализован на площади 1100 кв.м. По предварительным данным, пострадавших нет. От МЧС России задействованы 11 единиц техники и 37 человек личного состава. На подлёте самолёт БЕ-200 МЧС России», — также говорится в сообщении.

Пожар в районе Кедровка Кемеровского городского округ нанес ущерб 3 домам и хозяйственной постройке.К ликвидации пожара от МЧС России привлечены 25 человек и 8 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

Из-за пожара губернатор Красноярского края Сергей Цивилев был вынужден прервать свою рабочую поездку в Яшкинский муниципальный округ и выехать в село Постниково. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

По информации властей, в сгоревших в Постниково домах проживало 36 человек, из них 13 детей. В данный момент принято решение разместить их в Ижморской школе-интернате, где им будет оказана помощь питанием, временным жильем и необходимой медицинско-психологической помощью. Вопрос постоянного жилья для них решат позднее.
 

Теги: пожар, Кемеровская область, село, новости РБК
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