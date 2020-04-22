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Число умерших от коронавируса в США превысило 45 тыс. Общество, 05:50 В США предупредили о разрушительной второй волне коронавируса Общество, 05:31 Власти Забайкалья сообщили о лесном пожаре площадью более 700 га Общество, 05:11 Эксперты зафиксировали резкий рост оборота онлайн-чаевых курьерам Бизнес, 05:00 Американский штат Миссури подал иск к Китаю из-за коронавируса Общество, 04:42 Дуров предрек цивилизационный сдвиг из-за коронавируса Общество, 04:34 Сенатор предложил изготавливать из конфискованного алкоголя антисептики Общество, 04:13 Ученые назвали сроки появления на рынке тестов на антитела к коронавирусу Общество, 03:28 Сенат США одобрил пакет мер по поддержке экономики почти на $500 млрд Экономика, 03:06 Трамп ответил на сообщения СМИ о здоровье Ким Чен Ына Политика, 03:00 Главврач больницы в Коммунарке озвучил статистику по больным на ИВЛ Общество, 02:46 Вирусолог объяснил большое число молодых пациентов с COVID-19 в России Общество, 02:27 Трамп объявил о приостановке иммиграции в США на два месяца Общество, 02:07 Врач назвал поведение людей во время самоизоляции «пугающим» Общество, 01:56
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Власти Забайкалья сообщили о лесном пожаре площадью более 700 га

В Забайкальском крае загорелся заказник «Цасучейский бор» на площади 730 гектаров. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона утром 22 апреля.

Пожар в Ононском районе Забайкалья начался 21 апреля в результате перехода огня со степного пожара. Краевые власти также сообщают, что изначально в возникновении пожара виноваты неизвестные поджигатели — сейчас оперативники устанавливают их личности, чтобы затем возбудить уголовные дела.

В тушении заказника принимают участие 89 человек и 26 единиц техники. На 8:00 по местному времени (2:00 мск) в Забайкальском крае зарегистрировано семь природных пожаров. Четыре из них распространились на площади 785 га, три пожара локализовано на площади 4118 га. В тушении задействованы 234 человека.

Лесные пожары в России охватили площадь почти в 25 тыс. га
Общество

19 апреля Авиалесохрана России сообщала, что в стране зафиксированы лесные пожары на площади почти в 25 тыс. га. Самый крупный очаг возгорания был в Забайкальском крае — более 20 тыс. га. К его тушению привлекали авиацию и десантников-парашютистов.

В Забайкалье, как и в Амурской области и Краснодарском крае, в связи с лесными пожарами был введен режим чрезвычайной ситуации.

Теги: пожар, Забайкальский край, лес
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Лесные пожары в России охватили площадь почти в 25 тыс. га
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