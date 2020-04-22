Власти Забайкалья сообщили о лесном пожаре площадью более 700 га

В Забайкальском крае загорелся заказник «Цасучейский бор» на площади 730 гектаров. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона утром 22 апреля.

Пожар в Ононском районе Забайкалья начался 21 апреля в результате перехода огня со степного пожара. Краевые власти также сообщают, что изначально в возникновении пожара виноваты неизвестные поджигатели — сейчас оперативники устанавливают их личности, чтобы затем возбудить уголовные дела.

В тушении заказника принимают участие 89 человек и 26 единиц техники. На 8:00 по местному времени (2:00 мск) в Забайкальском крае зарегистрировано семь природных пожаров. Четыре из них распространились на площади 785 га, три пожара локализовано на площади 4118 га. В тушении задействованы 234 человека.

19 апреля Авиалесохрана России сообщала, что в стране зафиксированы лесные пожары на площади почти в 25 тыс. га. Самый крупный очаг возгорания был в Забайкальском крае — более 20 тыс. га. К его тушению привлекали авиацию и десантников-парашютистов.