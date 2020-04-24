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Для борьбы с коронавирусом привлекли 30 тыс. военных

В Вооруженных силах России создана группировка для борьбы с коронавирусом, насчитывающая 30 тыс. военнослужащих и 4 тыс. единиц военной техники, заявил министр обороны Сергей Шойгу
Фото: Ольга Смольская / РИА Новости
Фото: Ольга Смольская / РИА Новости

О привлечении военных для борьбы с распространением инфекции Шойгу сообщил на совещании, посвященном мерам борьбы с коронавирусом в армии.

«В вооруженных силах ведется масштабная работа по борьбе с COVID-19. Для этого задействована группировка сил и средств численностью свыше 30 тыс. человек и 4 тыс. единиц военной и специальной техники, координацию которой осуществляет оперативный штаб министерства обороны», — сказал Шойгу.

Он заверил, что военные уже наладили тесное взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти.

Министр также рассказал о создании 17 сводных отрядов военных медиков, которые готовы оказать помощь региональным властям для борьбы с эпидемией. «В Вооруженных силах создан резерв для помощи субъектам Российской Федерации — 5 бригадных и 12 полковых сводных отрядов», — заявил он.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Материал дополняется.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, армия, Сергей Шойгу
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