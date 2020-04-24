Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 апреля

Число зараженных коронавирусом в России превысило 62 тыс. человек, в Чехии разрешили поездки по стране и за границу, в Италии количество выздоровевших за сутки впервые превысило число заразившихся — главное в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 62 773, за прошлые сутки оно возросло на 4774 человека. Всего в стране от COVID-19 умерли 555 человек, за сутки количество летальных исходов увеличилось на 42.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <300 0 <500 0 <1000 0 от 1000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В Москве за сутки умерли еще 37 человек, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, сообщил столичный оперативный штаб. Возраст пациентов — от 37 до 86 лет, большинство из них имели сопутствующие заболевания, такие как хронический бронхит и сахарный диабет. Общее число летальных исходов в столице выросло до 325.

Правительство Москвы закупило более 200 тыс. тестов голландского производителя для выявления в крови антител к коронавирусу. Новые тесты уже поступили в некоторые московские медицинские учреждения.

Оперштаб Москвы сообщил о новом скачке в темпах прироста числа больных в столице. Если на прошлой неделе в больницы поступало по 1,3 тыс. людей с подозрением на коронавирус, сейчас их уже 1,9 тыс. в день. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица еще не дошла до пика заболеваемости.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 2,544 млн человек, 175,7 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 2,7 млн человек, более 190 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Хопкинса, остаются США (869,1 тыс.). Испания находится на втором месте (213 тыс.), Италия — на третьем (189,9 тыс.), Франция — на четвертом (159,4 тыс.), Германия — на пятом (153,1 тыс.). Россия располагается на десятой строчке.

Правительство Чехии разрешило гражданам свободно перемещаться по стране, а также выезжать за ее пределы. Границы Чехии были закрыты как на въезд иностранцев, так и на выезд граждан страны с 16 марта.

На авианосце США Theodore Roosevelt, где зафиксировали вспышку коронавируса все члены команды прошли тестирование на инфекцию, коронавирус подтвердили у 840 человек. Из них 88 уже вылечились, еще четверо находятся в больнице.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

В Италии число вылечившихся от коронавируса за сутки составило 3 тыс. человек и впервые превысило число новых случаев заражения — 2,6 тыс. Власти назвали такие показатели «особенно ободряющими».

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

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