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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 апреля

Число зараженных коронавирусом в России превысило 62 тыс. человек, в Чехии разрешили поездки по стране и за границу, в Италии количество выздоровевших за сутки впервые превысило число заразившихся — главное в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
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Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
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0 (за сутки)
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0 (за сутки)
Выздоровели
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0 (за сутки)
Заразились
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 62 773, за прошлые сутки оно возросло на 4774 человека. Всего в стране от COVID-19 умерли 555 человек, за сутки количество летальных исходов увеличилось на 42.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<300
0
<500
0
<1000
0
от 1000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • В Москве за сутки умерли еще 37 человек, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, сообщил столичный оперативный штаб. Возраст пациентов — от 37 до 86 лет, большинство из них имели сопутствующие заболевания, такие как хронический бронхит и сахарный диабет. Общее число летальных исходов в столице выросло до 325.
  • Правительство Москвы закупило более 200 тыс. тестов голландского производителя для выявления в крови антител к коронавирусу. Новые тесты уже поступили в некоторые московские медицинские учреждения.
  • Оперштаб Москвы сообщил о новом скачке в темпах прироста числа больных в столице. Если на прошлой неделе в больницы поступало по 1,3 тыс. людей с подозрением на коронавирус, сейчас их уже 1,9 тыс. в день. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица еще не дошла до пика заболеваемости.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 2,544 млн человек, 175,7 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 2,7 млн человек, более 190 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Хопкинса, остаются США (869,1 тыс.). Испания находится на втором месте (213 тыс.), Италия — на третьем (189,9 тыс.), Франция — на четвертом (159,4 тыс.), Германия — на пятом (153,1 тыс.). Россия располагается на десятой строчке.
  • Правительство Чехии разрешило гражданам свободно перемещаться по стране, а также выезжать за ее пределы. Границы Чехии были закрыты как на въезд иностранцев, так и на выезд граждан страны с 16 марта.
  • На авианосце США Theodore Roosevelt, где зафиксировали вспышку коронавируса все члены команды прошли тестирование на инфекцию, коронавирус подтвердили у 840 человек. Из них 88 уже вылечились, еще четверо находятся в больнице.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

  • В Италии число вылечившихся от коронавируса за сутки составило 3 тыс. человек и впервые превысило число новых случаев заражения — 2,6 тыс. Власти назвали такие показатели «особенно ободряющими».

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.
 

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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