По делу Арашуковых арестовали генерала СК

Суд в Москве отправил под стражу Казбека Булатова и Тимура Бетуганова, которые были задержаны днем ранее. Им предъявили обвинение в превышении должностных полномочий

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Басманный суд Москвы отправил под стражу до 23 июня бывшего и.о. начальника следственного управления Следственного комитета по Карачаево-Черкесии генерал-майора юстиции Казбека Булатова. Такое решение приняла судья Наталия Дударь, передает корреспондент РБК. Также арестован начальник Центра по противодействию экстремизму МВД республики Тимур Бетуганов, следует из постановления судьи Евгении Николаевой.

Силовики были задержаны накануне в связи с расследованием дела о преступном сообществе Рауля и Рауфа Арашуковых, им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

Ходатайство об аресте Бетуганова рассматривалось в закрытом режиме по ходатайству его защитника. Следователь Андрей Горбарчук согласился с этой просьбой, указав, что Бетуганов — действующий полицейский и на заседании могут быть раскрыты секретные сведения из его личного дела.

Действия Булатова и Бетуганова повлекли «существенное нарушение гарантированных Конституцией прав потерпевших от преступлений», подорвали «авторитет органов государственной власти в сфере борьбы с преступностью», а также нанесли тяжкие последствия, связанные с «непресечением действий преступного сообщества, непривлечением к уголовной ответственности виновных, обеспечением им возможности совершить другие преступления», — говорится в постановлении судьи Николаевой.

Суть преступления, вменяемого Булатову, представитель СКР на заседании раскрывать не стал, отметив лишь, что в случае более мягкой меры пресечения Булатов может уехать или оказать давление на свидетелей.