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Дело клана Арашуковых ,  
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По делу Арашуковых арестовали генерала СК
Суд в Москве отправил под стражу Казбека Булатова и Тимура Бетуганова, которые были задержаны днем ранее. Им предъявили обвинение в превышении должностных полномочий
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Басманный суд Москвы отправил под стражу до 23 июня бывшего и.о. начальника следственного управления Следственного комитета по Карачаево-Черкесии генерал-майора юстиции Казбека Булатова. Такое решение приняла судья Наталия Дударь, передает корреспондент РБК. Также арестован начальник Центра по противодействию экстремизму МВД республики Тимур Бетуганов, следует из постановления судьи Евгении Николаевой.

Силовики были задержаны накануне в связи с расследованием дела о преступном сообществе Рауля и Рауфа Арашуковых, им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

Ходатайство об аресте Бетуганова рассматривалось в закрытом режиме по ходатайству его защитника. Следователь Андрей Горбарчук согласился с этой просьбой, указав, что Бетуганов — действующий полицейский и на заседании могут быть раскрыты секретные сведения из его личного дела.

Действия Булатова и Бетуганова повлекли «существенное нарушение гарантированных Конституцией прав потерпевших от преступлений», подорвали «авторитет органов государственной власти в сфере борьбы с преступностью», а также нанесли тяжкие последствия, связанные с «непресечением действий преступного сообщества, непривлечением к уголовной ответственности виновных, обеспечением им возможности совершить другие преступления», — говорится в постановлении судьи Николаевой.

Суть преступления, вменяемого Булатову, представитель СКР на заседании раскрывать не стал, отметив лишь, что в случае более мягкой меры пресечения Булатов может уехать или оказать давление на свидетелей.

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Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова. Также в деле есть показания экс-начальника тыла МВД по КЧР Мухтара Пшешхова — по этому делу он проходит свидетелем.

Булатов не признал себя виновным. «Хотел бы попросить избрать другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Доводы, что я могу скрыться или повлиять на свидетелей, — с ними спорить невозможно. Загранпаспорт у следователя. За границей я практически не бывал. Объективных данных, что я могу угрожать свидетелям, нет», — заявил обвиняемый.

«Булатов не работает в данный момент в органах следствия. Его доступ к материалам СКР сейчас затруднен», — добавил его защитник, отвечая на довод следствия о возможном влиянии Булатова на ход дела.

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И.о. начальника СК по КЧР считался близким другом обвиняемого в двух заказных убийствах сенатора Рауфа Арашукова, рассказывали источники РБК. Покровительство Булатова, в частности, не позволяло привлечь Арашукова к ответственности по делам об убийствах общественных деятелей в КЧР даже после того, как исполнители покушений дали на него показания, рассказывали собеседники РБК.

После арестов по делу Арашуковых Булатов был вызван на совещание в Москву, после которого подал рапорт об отставке. Он отстранен от должности указом президента от 1 апреля, со 2 апреля уволен из органов следствия, говорится в оглашенных на заседании документах.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Следственный комитет, арест
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