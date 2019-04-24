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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Общество ,  
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РЖД в мае увеличат число электричек в регионах
В пригородных поездах передвигаются «социально чувствительные пассажиры», считает вице-премьер Максим Акимов. Поэтому, по его словам, нужно не только увеличить число электричек перед летним сезоном, но и обновить их парк
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Перед летним сезоном на пригородных направлениях будет увеличено число электричек, следует из протокола совещания у вице-премьера Максима Акимова с участием представителей Минтранса, Минпромторга и ОАО «РЖД».

«Для организации пригородных пассажирских перевозок в период с мая по август будет назначено 310 дополнительных поездов — в соответствии с заказом субъектов Российской Федерации», — говорится в документе.

По словам Акимова, также необходимо скорее провести обновление парка электричек. «В пригородном сообщении социально чувствительный пассажир, и с обновлением электричек, считаю, нам необходимо двигаться даже быстрее, чем в дальнем сообщении», — сказал он.

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Дополнительно проработать этот вопрос РЖД, Минтранс, Минпромторг, госкорпорация «ВЭБ.РФ» и Государственная транспортная лизинговая компания (ПАО «ГТЛК») должны до 1 июля.

«Нам нужна внятная обоснованная программа — с оценкой необходимого парка, эксплуатационными площадками, с долгосрочной организационно-правовой и финансовой моделями и источниками финансирования», — подчеркнул вице-премьер.

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Как будут выглядеть новые купейные вагоны РЖД. Фоторепортаж

Потребность в новом парке в РЖД оценили в 1,7 тыс. новых вагонов без учета полигона Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) — компании, управляющей электричками в Подмосковье. По железной дороге добирается из Подмосковья в Москву почти половина жителей региона.

Согласно планам ЦППК, в 2019 году она закупит 30 поездов на 44 млрд руб., сообщал ранее РБК. Однако стратегия развития ЦППК до 2030 года не предполагает полного обновления подвижного состава, часть останется старым, рассказывал РБК генеральный директор предприятия Максим Дьяконов.

Автор: Наталья Демченко
Теги: РЖД, электрички
Материалы по теме
Электрички стали наиболее популярны для поездок из Подмосковья в Москву
Бизнес
ЦППК в 2019 году потратит 44 млрд руб. на закупку пригородных электричек
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