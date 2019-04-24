РЖД в мае увеличат число электричек в регионах

Перед летним сезоном на пригородных направлениях будет увеличено число электричек, следует из протокола совещания у вице-премьера Максима Акимова с участием представителей Минтранса, Минпромторга и ОАО «РЖД».
«Для организации пригородных пассажирских перевозок в период с мая по август будет назначено 310 дополнительных поездов — в соответствии с заказом субъектов Российской Федерации», — говорится в документе.
По словам Акимова, также необходимо скорее провести обновление парка электричек. «В пригородном сообщении социально чувствительный пассажир, и с обновлением электричек, считаю, нам необходимо двигаться даже быстрее, чем в дальнем сообщении», — сказал он.
Дополнительно проработать этот вопрос РЖД, Минтранс, Минпромторг, госкорпорация «ВЭБ.РФ» и Государственная транспортная лизинговая компания (ПАО «ГТЛК») должны до 1 июля.