РЖД в мае увеличат число электричек в регионах

В пригородных поездах передвигаются «социально чувствительные пассажиры», считает вице-премьер Максим Акимов. Поэтому, по его словам, нужно не только увеличить число электричек перед летним сезоном, но и обновить их парк

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Перед летним сезоном на пригородных направлениях будет увеличено число электричек, следует из протокола совещания у вице-премьера Максима Акимова с участием представителей Минтранса, Минпромторга и ОАО «РЖД».

«Для организации пригородных пассажирских перевозок в период с мая по август будет назначено 310 дополнительных поездов — в соответствии с заказом субъектов Российской Федерации», — говорится в документе.

По словам Акимова, также необходимо скорее провести обновление парка электричек. «В пригородном сообщении социально чувствительный пассажир, и с обновлением электричек, считаю, нам необходимо двигаться даже быстрее, чем в дальнем сообщении», — сказал он.

Дополнительно проработать этот вопрос РЖД, Минтранс, Минпромторг, госкорпорация «ВЭБ.РФ» и Государственная транспортная лизинговая компания (ПАО «ГТЛК») должны до 1 июля.