Электрички стали наиболее популярны для поездок из Подмосковья в Москву

Электрички стали наиболее популярны для поездок из Подмосковья в Москву

По железной дороге добираются из Подмосковья в Москву почти половина жителей региона. Чаще всего они ездят так на работу, выяснили аналитики

Фото: Василий Шитов / ТАСС

Наиболее распространенным видом транспорта для поездок между Москвой и Московской областью являются электропоезда. Это следует из доклада Института проблем и естественных монополий (ИПЕМ), который есть в распоряжении РБК. Организация провела опрос, в котором приняли участие 3,4 тыс. респондентов из 73 российских регионов. Исследование проводилось путем анкетирования.

На чем ездят

Почти половина опрошенных (42%) заявили о том, что пользуются железной дорогой не реже нескольких раз в неделю. Вторым по популярности видом транспорта для поездок в Москву стали автобусы: их предпочли 29% респондентов. На личном автомобиле передвигаются 18% жителей столичного региона.

Еще 17% ездят на маршрутках, 9% — на трамвае/троллейбусе (такие маршруты есть между Москвой и городами-спутниками, такими как Химки и Реутов), 6% — на такси, 5% — на велосипеде,​ 2% пользуются для поездок между Москвой и подмосковными населенными пунктами услугами каршеринговых сервисов.