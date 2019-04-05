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Электрички стали наиболее популярны для поездок из Подмосковья в Москву
По железной дороге добираются из Подмосковья в Москву почти половина жителей региона. Чаще всего они ездят так на работу, выяснили аналитики
Фото: Василий Шитов / ТАСС

Наиболее распространенным видом транспорта для поездок между Москвой и Московской областью являются электропоезда. Это следует из доклада Института проблем и естественных монополий (ИПЕМ), который есть в распоряжении РБК. Организация провела опрос, в котором приняли участие 3,4 тыс. респондентов из 73 российских регионов. Исследование проводилось путем анкетирования.

На чем ездят

Почти половина опрошенных (42%) заявили о том, что пользуются железной дорогой не реже нескольких раз в неделю. Вторым по популярности видом транспорта для поездок в Москву стали автобусы: их предпочли 29% респондентов. На личном автомобиле передвигаются 18% жителей столичного региона.

Еще 17% ездят на маршрутках, 9% — на трамвае/троллейбусе (такие маршруты есть между Москвой и городами-спутниками, такими как Химки и Реутов), 6% — на такси, 5% — на велосипеде,​ 2% пользуются для поездок между Москвой и подмосковными населенными пунктами услугами каршеринговых сервисов.

Зачем ездят

Основной целью поездок респондентов из Москвы в область и обратно стала работа, так ответили 52% опрошенных. Не менее распространенной причиной таких поездок являются встречи с родственниками и друзьями (49%), а также развлечения (49%). Более четверти респондентов совершают такие маршруты, чтобы совершать покупки (31%) или ездить на дачу (28%). Деловые поездки совершают 16% жителей региона, еще 14% ответили, что ездят из Москвы в область и обратно на учебу.

Критерии выбора вида транспорта

Основным критерием выбора вида транспорта для поездок между Москвой и областью стало время в пути. Об этом заявили 78% опрошенных. Следом идут такие факторы, как удобство расписания (60%) и комфорт в транспортном средстве (57%). Стоимость проезда волнует менее половины опрошенных.

Качество работы транспорта

Наиболее высоко респонденты оценили качества личного автомобиля (24%), велосипеда (23%) и каршеринга (15%). Хуже всего опрошенные оценили работу маршрутных такси (25%).

Авторы: Анна Трунина, Мария Кокорева
Теги: электричка, пассажиры, Москва, Московская область
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